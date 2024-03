O delegado Giniton Lages, 1º a ser designado para investigar o caso Marielle, foi alvo de busca e apreensão por "atrapalhar" as investigações. Ele também foi afastado da Polícia Civil por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Giniton Lages lançou, em 2022, o livro "Quem Matou Marielle?", no qual diz que "se apaixonou" pela atuação da vereadora.