Especialista diz que é possível pedido de prisão preventiva de Bolsonaro

A estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Embaixada da Hungria em Brasília após apreensão de seu passaporte pela Polícia Federal "dá a suspeita de que ele tem interesse de se evadir da aplicação da lei penal". Isso é o que aponta Luiz Philipe Ferreira de Oliveira, doutor em direito internacional pela Universidade de São Paulo (USP).

Em entrevista à edição desta segunda-feira, 25, no programa O POVO News, o especialista explicou que se o ex-mandatário tivesse pedido asilo, "ele teria que ficar morando dentro da embaixada até sair uma decisão definitiva brasileira”. Nesse caso, Bolsonaro "teria que ficar esperando dentro da embaixada sem poder sair, sem poder ter qualquer vida normal".

Questionado sobre a possibilidade de medidas mais graves frente ao episódio revelado por imagens de câmeras de segurança obtidas pelo The New York Times, Luiz Philipe contou que seria “possível, sim, rever a situação em que ele está hoje de liberdade".

E seguiu: "Hoje ele só tem uma restrição de passaporte, de manter comunicações com os investigados, mas essa revelação do The New York Times pode ser considerada grave pela investigação e pode ser, sim, ser pedida a prisão preventiva dele. E aí, ele não poderia mais se locomover dentro do país, teria que ficar aguardando dentro de um presídio".

Apesar das imagens na embaixada, Oliveira entende que "não existe uma prova contundente". "A gente teria esse indício de que, talvez, ele tenha pedido asilo, mas, realmente, assim, não existe uma prova contundente. Teria que ter outras formalidades, de repente, algum depoimento de alguém, um testemunho", ponderou.

O especialista também explicou que "todos os países têm imunidade" e que "não tem nenhum tipo de punição para autoridades diplomáticas da Hungria neste sentido". Segundo ele, poderia haver algum protesto ou manifestação no Brasil, mas que o inverso já ocorreu quando o país recebeu o ex-presidente de Honduras Manuel Zelaya durante quatro meses na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, entre 2009 e 2010, após ser deposto por tentativas de mudar a Constituição e instituir a reeleição.

"Então, esse costume internacional, ele foi propagado por muitos anos e ele ainda existe. Essa é uma prática que diversos países, inclusive o Brasil já praticou antes. Eu não vejo uma responsabilização, no máximo, um protesto, umas chamadas do embaixador para prestar algum esclarecimento, mas nada que vá além disso", finalizou o especialista.

Caso de asilo em embaixadas

Edward Snowden fugiu dos Estados Unidos e recebeu asilo na Rússia depois de vazar arquivos secretos em 2013 que revelavam operações de vigilância doméstica e internacional realizadas pela Agência de Segurança Nacional (NSA). Na época, o funcionário prestava serviços à instituição vinculada ao Departamento de Defesa dos EUA.

Já Julian Assange passou quase sete anos na Embaixada do Equador em Londres protegido pelo status de asilo e evitando, assim, a extradição para a Suécia. Ele é fundador do WikiLeads, organização que divulga documentos confidenciais de governos e empresas.

Assange foi preso em 2019. Conforme autoridades britânicas, a prisão tem relação com um pedido de extradição feito por autoridades norte-americanas e um processo que ele responde no Reino Unido por ter deixado de se apresentar à Justiça britânica.

