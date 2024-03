Pré-candidatos do PT reúnem filiados perto do encontro em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram Evandro, Luizianne e Guilherme foram em busca de apoio de filiados para a eleição de delegados do PT

A poucos dias das inscrições das chapas de delegados que irão participar do encontro municipal do PT, os pretendentes se movimentam tentando viabilizar o seu nome. A escolha dos delegados, que serão responsáveis por decidir o candidato ou candidata do partido à Prefeitura em Fortaleza, está marcada para daqui a menos de suas semanas.

Na próxima quarta-feira, 27, serão inscritas as chapas delegados; em 7 de abril, há a votação dos filiados para escolher os delegados que participarão do encontro.

Neste fim de semana, os pré-candidatos Evandro Leitão, Luizianne Lins e Guilherme Sampaio realizaram diálogos visando as próximas datas-chave para o partido.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) esteve no domingo com moradores e moradoras do Bairro Granja Lisboa e do grande Bom Jardim. No sábado, Evandro Leitão participou do encontro zonal no bairro João XXIII. Ele tem apoio declarado de pelo menos três correntes internas.

Já a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins reuniu militantes do PT no bairro Rodolfo Teófilo. No dia anterior, a parlamentar esteve presente em outros três encontros com militantes e filiados. A tendência é que a disputa interna se afunile entre ela e Evandro Leitão.

O presidente municipal do partido e deputado estadual, Guilherme Sampaio, realizou na tarde do sábado uma plenária no bairro Barra do Ceará.

Tido como uma terceira força além de Luizianne e Evandro, o apoio de Guilherme a um destes nomes poderia significar o consenso. Porém, ele segue nas movimentações para se viabilizar candidato.

Larissa Gaspar, deputada estadual, se recupera de uma cirurgia realizada na última semana, mas reafirmou que é um nome dentro do PT para concorrer à Prefeitura. Em vídeo, ela declarou que sua pré-candidatura a prefeita pelo partido só cresce e irá "surpreender mais uma vez".

Larissa também voltou a declarar que "o PT não tem dono e nem dona e o novo sempre vem", em postagem no domingo.

O assessor especial do Governo do Estado para assuntos municipais, Artur Bruno, não tem se movimentado e a expectativa é de que ele retire a sua pré-candidatura à Prefeitura até o dia 7, data prevista para a votação e escolha dos delegados.

Eleições 2024: Encontro municipal do PT



No encontro, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o partido na disputa eleitoral. Já nas prévias, os filiados, no lugar de eleger delegados, votam diretamente em quem preferem como candidato.



Confira o cronograma: