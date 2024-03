Brasil critica veto chavista a candidata de oposição e regime Maduro reage

Foto: EVARISTO SA / AFP BRASIL expressou preocupação depois que oposição na Venezuela foi impedida de registrar candidato

O Itamaraty criticou nesta terça-feira, 26, pela primeira vez, a ditadura de Nicolás Maduro por impedir a inscrição da candidata opositora Corina Yoris nas eleições de julho. O chavismo reagiu, dizendo que a nota da diplomacia brasileira parecia ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos EUA.

Yoris foi indicada para substituir María Corina Machado, líder da coligação Plataforma Unida Democrática (PUD), que venceu as primárias, mas foi inabilitada por 15 anos. Segundo o regime, ela participou de esquema de corrupção. Durante a última semana, a PUD reclamou que não conseguia acessar o sistema do Conselho Nacional Eleitoral (CNE). O prazo para inscrições acabou à meia-noite de segunda-feira.

Fogo trocado

Em nota, o Itamaraty disse que permanece contra as sanções à Venezuela, mas que acompanha "com preocupação" o desenrolar do processo eleitoral. "Com base nas informações disponíveis, a candidata indicada pela PUD, sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados", disse a nota brasileira, em referência ao compromisso que Maduro assumiu de realizar uma votação livre e justa. "O impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação."

Em seguida, o chanceler venezuelano, Yván Gil, repudiou a declaração do Brasil e disse que o comunicado parecia ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos EUA, "onde são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela".

"A Venezuela não emite juízo de valor sobre os processos políticos e jurídicos que ocorrem no Brasil. Em consequência, tem moral para exigir o mais estrito respeito ao princípio de não interferência em assuntos internos", disse Gil, que ao mesmo tempo agradeceu Lula por condenar as sanções dos EUA.

O chavismo não explicou por que Yoris foi barrada, enquanto outros candidatos conseguiram se inscrever. Um deles foi Manuel Rosales, governador de Zulia, do partido Um Novo Tempo. Ele apoiava María Corina, mas decidiu se lançar no último instante, segundo ele, para garantir que a oposição tivesse um candidato. María Corina não apoiou Rosales. "O regime escolheu seus candidatos", disse ela, insistindo no apoio a Yoris.

Quando parecia que o cenário estava definido, a PUD anunciou que finalmente havia conseguido inscrever um candidato: o diplomata Edmundo González Urrutia. A inscrição foi feita graças a uma extensão do prazo concedida pelo CNE.

A aliança de María Corina disse ter feito um registro provisório e Urrutia poderia ser substituído após o dia 1º de abril, segundo a lei eleitoral. Além de Urrutia, Rosales e Maduro, outros dez candidatos se inscreveram, entre eles Daniel Ceballos, que passou quatro anos preso.

Procurador acusa dissidentes de tentar assassinar Maduro

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, afirmou ontem que dois apoiadores do partido Vem Venezuela, da líder opositora María Corina Machado, serão acusados de tentativa de homicídio contra o presidente Nicolás Maduro.

De acordo com Saab, os dois foram presos durante o evento de inscrição da candidatura de Maduro, na segunda-feira. Eles teriam sido abordados "em atitude suspeita" em meio a simpatizantes chavistas, a cerca de 20 metros do local onde estava o presidente. Os dois portavam armas de fogo.

Ambos serão apresentados à Justiça, segundo Saab, e acusados dos crimes de terrorismo, associação, tentativa de magnicídio, instigação ao ódio e porte ilegal de arma de fogo em local proibido. Os dois dissidentes teriam confessado o crime durante interrogatório na polícia.