Eleições Fortaleza: o que já está definido e o que segue em aberto

Foto: FERNANDA BARROS PAÇO Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza

Salvo surpresa, a maioria das candidaturas que deverão disputar a Prefeitura de Fortaleza já estão encaminhadas ou pelo menos foram apresentadas em processos internos nos partidos. Mesmo com as votações ocorrendo no dia 6 de outubro, e 27 do mesmo mês em caso de segundo turno, os cenários já estão estabelecidos ou em processo de decisão.

As convenções partidárias, encontros de filiados de partidos para sacramentar as candidaturas e formalizar coligação, ocorrem no período de 20 de julho a 5 de agosto. Portanto, há ainda cerca de quatro meses até que as decisões já tomadas sejam oficializadas — o que sempre deixa alguma margem para mudanças, surpresas ou reviravoltas.

Dentre definições como José Sarto (PDT) tentando a reeleição, Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo) em busca dos votos da direita e o impasse interno no PT para escolher o nome, o debate eleitoral viverá meses definitivos antes das eleições.

E as chapas ainda nem estão na fase de escolha dos candidatos a vice-prefeito.

O QUE ESTÁ DEFINIDO



José Sarto em busca da reeleição



O atual prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT), é dado como certo como candidato do partido e tentará a reeleição. Em caso de vitória, significará quatro mandatos consecutivos do PDT em Fortaleza — ou mais ou menos, pois, no primeiro mandato, Roberto Cláudio passou por três partidos. Foi eleito em 2012 pelo PSB, migrou para o Pros em 2013 e terminou no PDT, em 2015.

Ao longo do mandato iniciado em 2021, Sarto perdeu o apoio de partidos importantes como o PSB, hoje comandado por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana (PT), e também PSD e PP. Hoje as duas siglas são aliadas ao governo estadual do PT.

Sarto foi questionado como candidato por integrantes do PDT e ex-aliados como o senador Cid Gomes (PSB), e mesmo apoiadores do grupo, reservadamente, falavam que o ex-prefeito Roberto Cláudio seria mais competitivo. Mas, a discussão praticamente se encerrou com a saída do bloco de Cid da legenda.

O prefeito buscou apoio de partidos mais ligados à centro-direita e direita, e aposta na entrega de obras neste último ano do mandato para chegar forte em outubro.



Capitão Wagner na terceira tentativa

Pela terceira vez consecutiva, Capitão Wagner (União Brasil) concorrerá à Prefeitura de Fortaleza. Como presidente estadual do partido e com a legenda pacificada — ao menos no Ceará — foi o primeiro postulante a ter a condição consolidada na Capital. Nas outras candidaturas, em 2016 e 2020, ele chegou ao segundo turno. Nas eleições para governador do Ceará, em 2022, foi o mais votado na Capital.

Wagner deixou no início do mês o comando da Secretaria da Saúde do município de Maracanaú para focar totalmente na pré-candidatura em Fortaleza. Ele também busca fortalecer a chapa de vereadores.

Ele e José Sarto fizeram acenos entre aliados para costurar um acordo em eventual segundo turno de se unirem contra um candidato representando o governo estadual de Elmano de Freitas (PT).



André Fernandes representante do bolsonarismo



Na ala da direita bolsonarista, o nome do PL deverá ser o do deputado federal mais votado do Ceará em 2022, André Fernandes. Em Fortaleza, ele ficou atrás apenas de Luizianne Lins (PT) e Célio Studart (PSD) há dois anos.



No partido, também pleiteava ser candidato Carmelo Neto (PL), mas Fernandes prevaleceu após acordo que colocou o deputado estadual como presidente da sigla, em nome de abrir mão da candidatura em nome do correligionário.



Nas últimas eleições, tanto em 2020 para prefeito como em 2022 para governador, o bolsonarismo apoiou o Capitão Wagner. Desta vez terá um candidato próprio mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Eduardo Girão e o Novo

O senador Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura como mais uma opção do âmbito da direita conservadora em Fortaleza. Ele anunciou que é contra a reeleição e portanto não tentará novo mandato no Senado em 2026. Porém, diz que irá até o fim nas eleições para a Prefeitura.

"A minha candidatura, quem me conhece sabe, eu vou até o fim. Estou muito entusiasmado com essa candidatura. Acho que quanto mais candidato melhor. Acho que é bom pra democracia isso. E que a população escolha quem ela acredita que vá resolver os seus problemas", afirmou em entrevista ao O POVO.



O QUE NÃO ESTÁ DEFINIDO

PT definirá candidatura em encontro



Partido do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, o PT tem na corrida interna cinco pré-candidatos: o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, a deputada federal Luizianne Lins, os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, além do assessor do governo Artur Bruno.

No meio do impasse, o partido definiu que o processo de escolha será por meio de encontro municipal, sem prévias. No formato, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o PT na eleição de prefeito ou prefeita.

De acordo com o cronograma, até o dia 27 de março as chapas de delegados devem ser inscritas e passar por ajustes até o dia 2 do próximo mês. No dia 7 ocorrerá a votação dos filiados para escolher os delegados e, em 21 de abril, o encontro para enfim definir quem será o candidato ou a candidata.



Psol e Rede lançam pré-candidatos e vivem impasse

Os partidos Psol e Rede Sustentabilidade formam uma federação, mas cada partido lançou uma pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza e só uma cabeça de chapa poderá seguir adiante na disputa.



Técio Nunes (Psol) e Cindy Carvalho (Rede), nomes anunciados, defendem a legitimidade de cada partido ter o sua pré-candidatura, mas deverão decidir qual encabeçará a federação.

Pelas regras da federação, a prioridade na distribuição de vagas segue critérios como o número de votos obtidos pelos partidos na eleição de 2020. Na ocasião, o Psol totalizou 50.191 votos e a Rede, 43.262.