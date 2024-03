Célio deixa secretaria pela segunda vez, duas semanas após reassumir cargo

Foto: Fco Fontenelle/ O POVO Célio Studart foi nomeado em 2023 para pasta da Proteção Animal

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) foi exonerado na última terça-feira, 26, do cargo de secretário da Proteção Animal, uma das pastas da gestão de Elmano de Freitas (PT). A decisão já consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 27.

Ele deixa o cargo após ter reassumido há duas semanas, em evento que lançou editais milionários para o setor. A saída ocorre para participar de um evento no exterior e também de olho nas eleições em Fortaleza, já que ele tenta se viabilizar como candidato.

Ao O POVO, Célio explicou que a exoneração foi um pedido dele próprio e que não há nenhum impasse com o Governo. Segundo ele, a secretaria vai seguir normalmente e que, como estará em missão oficial pela Câmara dos Deputados, será obrigado a reassumir o mandato, além de aproveitar para cumprir o prazo legal de desincompatibilização eleitoral.

Ele irá participar do Encontro da Rede Parlamentar Global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sediada em Paris. Conforme nota do deputado, o parlamentar foi convidado pelo Itamaraty e pela OCDE, juntamente com outros dois deputados, para participar do evento representando o parlamento brasileiro.

O texto também lembra que o "PSD ainda não definiu, em Fortaleza, se deve lançar candidatura própria ou não". "Existe a possibilidade do PSD lançar um candidato a prefeito de Fortaleza ou a vice e o Célio é um dos nomes cotados", diz ainda o texto.

Célio assumiu a pasta em agosto de 2023 em uma costura que trouxe o PSD para a base do governo. Em novembro, ele deixou o cargo e voltou para a Câmara dos Deputados. Na época, a medida seria para que ele pudesse apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) da União para 2024 e participar também das discussões em torno das emendas coletivas da bancada cearense.

Em 13 de março, ele retornou à pasta, em evento no Palácio da Abolição. No dia foram lançados quatro editais de apoio a abrigos e protetores animais, totalizando R$ 5 milhões para políticas públicas da causa animal.

O horizonte dele já tinha o desejo de tentar de viabilizar dentro do partido para disputar a Prefeitura de Fortaleza. No evento, ele foi foi cauteloso, mas ressaltou que tentaria "amadurecer a ideia" internamente em sua sigla.

Célio deve ficar longe da pasta pelo menos até o final do período eleitoral. Segundo ele, caso não aconteça uma candidatura em Fortaleza, retornará de forma alternada com o mandato. O parlamentar ressaltou que o afastamento não deve afetar o funcionamento da secretaria e que os secretários executivos assumem na ausência do secretário.