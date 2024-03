Naumi recusa proposta para a esposa, Érika, ser vice de Catanho em Caucaia

Foto: Reprodução/Instagram PSD confirmou apoio de ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim

O deputado federal e ex-prefeito de Caucaia Naumi Amorim (PSD) reafirmou que a sua pré-candidatura à Prefeitura está "firme e forte" e descartou qualquer possibilidade de não concorrer às eleições. Ao O POVO, ele destacou que tem o apoio do presidente estadual do PSD, Domingos Filho, e demais nomes da sigla. E rejeitou a possibilidade de Érika Amorim (PSD), sua esposa e ex-deputada estadual, ser lançada como vice em outra chapa.

Em busca de um nome para compor com Waldemir Catanho (PT), candidato à sucessão do prefeito Vitor Valim (PSB), a base governista chegou a cogitar convidar Érika Amorim como vice na chapa, segundo apuração do colunista do O POVO, Henrique Araújo.



Naumi Amorim afirmou que o movimento não faria sentido, pois "tem um nome a zelar", e embora respeite todos os nomes postulantes, é um adversário político de Valim. Acrescentou que hipótese foi levantada por seus opositores para plantar desinformação.

Em 2020, Naumi era prefeito e foi derrotado por Valim no segundo turno, por uma diferença de cerca de 3 mil votos. Na ocasião, o então governador Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas, candidato que ficou em quarto lugar em Caucaia, apoiaram a tentativa de reeleição de Naumi Amorim contra Vítor Valim. Hoje, o atual prefeito é alinhado com o governo do Estado e apoiará Catanho para sua sucessão.

Érika se diz "surpresa" e "feliz" por ser cogitada em chapa

Ao O POVO, Érika Amorim se disse surpresa por ser cogitada para compor uma chapa concorrente e se sentiu feliz por isso. Também reiterou respeitar os demais nomes, mas que tanto em família como em comum acordo com o grupo político, decidiu-se manter a pré-candidatura de Naumi.

"Embora surpresa por ser cogitada para compor uma chapa concorrente, me senti feliz e tenho respeito a todos os nomes, mas em família e comum acordo com nosso grupo político, decidimos por manter a pré-candidatura do Naumi, pelo PSD, à Prefeitura de Caucaia, entendendo ser o mais coerente. Logo, não concorrerei a nenhum cargo nestas eleições", afirmou.



Domingos e movimento inverso: troca de apoios entre Caucaia e Fortaleza

O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, também reforçou que a pré-candidatura de Naumi está posta, e que a possibilidade de Érika ser candidata se colocaria apenas para substituir o marido na corrida pela Prefeitura de Caucaia.

Embora o PSD seja base do governo estadual, Domingos afirmou que isso não implica em apoiar todos os candidatos do Palácio da Abolição. Ele ainda disse que poderia existir um outro movimento: o PSD apoiar o nome do governo em Fortaleza e receber o apoio em Caucaia.