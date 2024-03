PDT irá apresentar parte de sua chapa de vereadores na próxima terça, 2

Foto: Divulgação LÍDERES do PDT se reuniram com membros de partidos aliados

O PDT irá apresentar uma parte de sua chapa que concorrerá as eleições municipais em Fortaleza. O evento será realizado na sede do partido na próxima terça-feira, 2, com a presença da bancada de vereadores, postulantes e o presidente do diretório municipal, Roberto Cláudio.

O ex-prefeito esteve reunido com 10 vereadores, dentre eles novos filiados e secretários, do partido nessa quinta-feira, 27, para discutir e alinhar o andamento do processo de construção de chapa. O PDT lançará 44 candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza, o máximo permitido por partido, e se diz confiante de que será a maior bancada e fortalecerá a reeleição do prefeito José Sarto (PDT).

Em 2020, o partido elegeu 10 vereadores, o dobro do Pros, segundo colocado. Para a formação de chapa, o PDT espera ainda filiar nomes, mas que queiram estar na sigla e tenham identidade ideológica. A expectativa é de eleger 14 parlamentares pela sigla.

Nesta quinta-feira, o ex-presidenciável Ciro Gomes e Roberto Cláudio estiveram reunidos novamente com representantes dos 10 partidos aliados. São eles: Agir, Avante, Cidadania, DC, PSDB, PRTB, PMB, PRD, Mobiliza, além do PDT.

Neste conjunto partidário, a expectativa é que cada partido faça ao menos uma cadeira na Câmara Municipal e ao todo sejam lançados 400 candidatos, com a meta de eleger 30 nomes de 43 possíveis na Casa.

As articulações deste processo de formação de chapa estão por conta do prefeito José Sarto, Ciro Gomes, Roberto Cláudio, o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), o articulador Elpídio Moreira e também o chefe de gabinete da gestão do PDT, Renato Borges.

Na próxima semana, mais de 10 secretários da Prefeitura irão se desincompatibilizar, aqueles que possuem mandatos de vereadores e os postulantes a cargos nas eleições de outubro. Eles devem deixar as pastas para poderem estar aptos a concorrerem.

De acordo com apuração do O POVO, estes são os secretários que irão se desincompatibilizar serão: