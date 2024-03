Precatórios do Fundef: pagamento da 3ª parcela aos professores do Ceará é suspenso

Foto: FERNANDA BARROS RECEBEM precatórios do Fundef professores que estiveram na rede estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006

O pagamento da terceira parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos professores da rede estadual do Ceará foi suspenso. A informação foi divulgada em nota, nesta quinta-feira, 28, pelas secretarias da Educação (Seduc) e do Planejamento e Gestão (Seplag).

As pastas informaram que por “questões técnicas” não será possível efetuar o pagamento previsto para o dia 1º de abril. Os precatórios seriam lançados na folha de pagamento deste mês.

Ainda no comunicado, os órgãos informaram que “estão trabalhando para que o pagamento seja realizado o mais breve possível”. Não foi divulgada uma nova data para o pagamento até o momento.

Na terceira parcela, está previsto o benefício a 50.248 professores, a mesma quantidade do último pagamento. Essa quantidade de profissionais refere-se aos que estavam ativos entre 1º de agosto de 1998 e 31 de dezembro de 2006. Confira a lista.

A primeira parcela foi paga ao Estado em 2022 e repassada aos profissionais em 2023. No mesmo ano, a União pagou a segunda parcela, que foi encaminhada aos professores ainda em 2023. Com a listagem de professores e um fluxo já estabelecido, o dinheiro chegou mais rápido aos professores.

O montante a ser distribuído é de R$ 629 milhões. Deste total, R$ 614 milhões são referentes ao depósito judicial feito pela União e o restante de R$ 15 milhões são juros relativos às partes anteriores que ainda não foram depositadas.

Precatórios Fundef: Apeoc aciona Justiça pelo pagamento da 3ª parcela

O Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação dos Municípios do Ceará (Apeoc) ingressou com ação na Justiça contra o Governo do Estado após a suspensão do pagamento da terceira parcela do Fundef.

Na ação, o Apeoc alega que o não pagamento na data prevista, "sem qualquer justificativa específica, quebra a confiança e a segurança jurídica dos atos previamente estipulados e ratificados pela comissão do Fundef".

Além disso, o sindicato solicita que a Seduc "proceda ao pagamento/rateio dos recursos da terceira parcela do Fundef entre os profissionais do magistério, conforme cronograma já estabelecido, com o início em 1º de abril de 2024".

Representada pela banca de advogados Aldairton Carvalho, a ação pede uma auditoria da folha de pagamento dessa parcela, "a fim de garantir transparência e a correção do processo". O Apeoc informou ainda que, enquanto o governo não atender as demandas da campanha salarial, as mobilizações para a assembleia geral da categoria previstas para o dia 4 de abril permanecerão.