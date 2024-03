Lira passa feriado no Ceará com familiares, deputados e ministro

Foto: Reprodução/Instagram Júnior Mano O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passa o feriado de Sexta-Feira Santa no Cumbuco

Presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) passa o feriado de Semana Santa na praia do Cumbuco, em Caucaia, no Ceará, na companhia de políticos do centrão.

O POVO apurou que Lira chegou na tarde de quinta, 28, e está em casa no Cumbuco, acompanhado do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e outros parlamentares e familiares.

Na noite de quinta, ele participou da festa "Playa Cumbuco", com o deputado federal cearense Júnior Mano (PL) e o também deputado Elmar Nascimento (União), nome próximo de Lira e cotado para sucedê-lo na presidência da Câmara. Houve shows de Xand Avião, Pedro Sampaio, DDP Diretoria e Maca.

A visita acontece após ele ter demonstrado incômodo com os sinais trocados com a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, expulso do União Brasil, preso acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018.

O presidente da Câmara não gostou de ter visto Brazão algemado em uma operação considerada "midiática", determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, enquanto um delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, também detido, estava de mãos livres.

Lira chegou a ir ao gabinete do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, após a decisão da Casa de adiar para após a Páscoa a análise da prisão de Brazão. A conversa foi amistosa, mas o presidente demonstrou preocupação quanto ao respeito das "prerrogativas parlamentares". Uma parte da Câmara enxerga que o argumento para a prisão do parlamentar seria "fraco".

O caso está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas dois deputados pediram vista e adiaram, por duas sessões, a votação sobre a prisão preventiva de Brazão.

O parlamentar foi preso preventivamente, bem como o seu irmão Domingos e o delegado Rivaldo Barbosa, em operação da PF que tem nas suas investigações os suspeitos de estarem envolvidos no assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Em maio de 2023, Lira também esteve no Ceará. Na ocasião, o presidente foi ao município de Maracanaú para celebrar o aniversário de 80 anos do prefeito Roberto Pessoa (União). A festa, que teve Wesley Safadão como atração, juntou outros nomes da política.

Nessa mesma agenda, Lira participou da entrega da primeira etapa da requalificação da avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial, em Maracanaú.