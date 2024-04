A gente precisa olhar as pesquisas de opinião pública, especialmente as que envolvem figuras políticas muito presentes ao cotidiano de todos nós, com o sentido real que apresentam. É até natural que a avaliação de uma gestão seja imediatamente transformada pelo entendimento popular em maior ou menor potencial de voto, como em geral acontece. Só que a relação nem sempre existe da maneira tão direita como imaginamos.

O que quero dizer é que a pesquisa DataFolha que publicamos capta o sentimento do fortalezense quanto às gestões José Sarto (em Fortaleza), Elmano de Freitas (no Ceará) e Luiz Inácio Lula da Silva (no Brasil), mas não necessariamente indica como ele pretende votar, neste 2024 de disputas municipais ou no 2026 que se aproxima com as eleições estaduais e federais previstas. São momentos e contextos diferentes, o que significa que a decisão a ser tomada não necessariamente conecta um movimento ao outro.

A importância desse tipo de consulta é no ponto em que ajuda um gestor a entender melhor o cidadão para o qual precisa direcionar as ações administrativas, o que envolve também aquele que não está com o voto à sua disposição. O maior erro que pode cometer um gestor público é dar caráter eleitoral a todo movimento que faça, transformando o cidadão em eleitor todo o tempo, porque isso lhe tira a capacidade de diálogo com quem fez opção por outro nome na disputa anterior e que, por isso, desconfia de sua capacidade de apresentar solução para os problemas da cidade, do estado ou do país. É uma espécie de tiro no pé.