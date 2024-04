Destino de Sergio Moro começa a ser definido hoje pelo TRE do Paraná

Foto: FCO FONTENELE Sergio Moro, ex-juiz

Começa nesta segunda-feira, 1º, o julgamento do senador Sérgio Moro (União Brasil - PR) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba é acusado de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

No processo, Moro pode ter o mandato cassado e ficar inelegível pelo período de oito anos. As ações contra o ex-juiz da Operação Lava Jato são encabeçadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB.

Depois de dois adiamentos, o julgamento desta segunda-feira tem previsão de início a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo no canal do TRE-PR, no YouTube. O Tribunal reservou três sessões para o caso e, com isso, o processo ainda deve passar pela sessão da quarta-feira, 3, e encerrar numa terceira rodada, em 8 de abril.

Os gastos pré-eleitorais de Moro são o principal teor das ações que serão julgadas. Os partidos o acusam de ter causado "desequilíbrio" nas eleições de 2022 por, supostamente, sua candidatura ter sido beneficiada durante o período em que foi pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos.

Em março de 2022, o ex-juiz migrou para o União Brasil com plano de disputar vaga de deputado federal por São Paulo, mas a Justiça Eleitoral barrou sua troca de domicílio, de Curitiba para a capital paulista. Moro lançou-se candidato a senador pelo Paraná e foi eleito com mais de 1,9 milhão de votos.

O PL considera que o senador utilizou "estrutura e exposição de pré-campanha presidencial para, num segundo momento, migrar para uma disputa de menor visibilidade, menor circunscrição e teto de gastos vinte vezes menor, carregando consigo todas as vantagens e benefícios acumulados indevidamente, ferindo a igualdade de condições entre os concorrentes ao cargo

de senador".

Já a Federação Brasil da Esperança enumera privilégios que o ex-juiz teria obtido na campanha eleitoral como treinamento de imprensa, segurança privada, exposição midiática de presidenciável, veículo blindado, compra de telefone celular, hospedagens e viagens nacionais e internacionais.

O processo aponta que tanto os gastos como a estrutura da pré-campanha à presidente do Brasil foram "desproporcionais" e renderam ao então candidato vantagem decisiva sobre os demais postulantes ao Senado.

O Ministério Público Eleitoral (MPE), em dezembro de 2023, emitiu parecer pela perda de mandato de Moro e a inelegibilidade até 2030.

Ao todo, o TRE-PR é composto por sete magistrados. Com quatro votos a favor da condenação, Moro será cassado. A perda do mandato, no entanto, não é imediata. O caso seguirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dará o veredito sobre a punição ao ex-juiz.

Caso o TSE mantenha decisão desfavorável ao parlamentar, eleições suplementares serão convocadas para eleger um novo senador que representará o Paraná até 2030.

A defesa de Moro alega que a arrecadação de recursos e as despesas na pré-campanha não precisam ser submetidas às prestações de contas eleitorais.

Em depoimento ao Tribunal paranaense, em dezembro, o senador disse que as alegações dos partidos devem ser "descartadas". Conforme alega, elas não comprovam abuso de poder econômico na campanha.