José Sarto melhora avaliação, Elmano de Freitas estagna e quase metade aprova Lula em Fortaleza

Foto: Aurélio Alves e Samuel Setubal/O POVO e Jose Cruz/Agência Brasil  Elmano, Lula e Sarto foram avaliados pela população de Fortaleza

Em ano eleitoral e na tentativa de reeleição, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) conseguiu melhorar sua avaliação entre fortalezenses ouvidos pela pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO e divulgada nesta segunda-feira, 1º. O gestor foi considerado como ótimo e bom por 23% dos ouvidos na pesquisa. Na rodada anterior, feita em junho do ano passado, o resultado foi de 16%.

O prefeito conseguiu reduzir a faixa que considerava sua gestão como ruim/péssima, que saiu de 39% para 34%. O maior percentual de avaliação observado em relação ao prefeito segue os que consideram a administração regular: 37%. Mesmo assim, é uma redução comparada com os 42% da rodada anterior.

Já o governador Elmano de Freitas (PT) estagnou e apresentou resultados similares aos que apresentou em junho de 2023. 32% dos entrevistados avaliaram a gestão como ótimo/bom, contra 30% na rodada anterior. Embora ainda seja a maioria do que acham os fortalezenses, a avaliação de regular teve diminuição e saiu de 42% para 38%. O petista teve sua gestão tida como ruim ou péssima para 25% dos entrevistados, um aumento dos 22% da pesquisa anterior.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acabou sendo o mais bem avaliado pela população dentre as três esferas: 42% consideraram seu desempenho como ótimo e bom. 27% regular e 29% de ruim ou péssimo.

Foram realizadas 511 entrevistas com pessoas de 16 anos ou mais da população de Fortaleza. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O campo foi realizado entre os dias 15 a 22 de fevereiro de 2024.

Pesquisa foi quantitativa com abordagem pessoal, em pontos de fluxo da cidade, mediante aplicação de questionário estruturado. A pesquisa foi realizada de forma presencial, como ocorria antes da pandemia. As perguntas sobre avaliação dos governos municipal e estadual foram incluídas dentro do questionário da pesquisa Datafolha Top of Mind, de fevereiro de 2024.

Os resultados dão um panorama inicial em ano eleitoral em que os grupos do prefeito e do governador, sob as bênçãos do presidente, estarão em lados opostos na disputa pela prefeitura. Sarto trabalha sua imagem para tentar a reeleição e vem intensificando a presença em eventos. Ele já se colocou à disposição como postulante e seu partido, agora pacificado com a saída do grupo do senador Cid Gomes para o PSB, se organiza para fortalecer sua candidatura.

Na pesquisa anterior, Sarto ainda sofria os efeitos do racha entre PDT e PT. Os dois grupos políticos mantinham aliança estadual até a eleição para governador em 2022. A própria vitória de Sarto em 2020 passou por esse arco de aliança, sendo apoiado pelos irmãos Ferreira Gomes, Ciro e Cid, e pelo governador, à época,

Camilo Santana (PT).

Na pesquisa anterior, Elmano ainda tentava imprimir sua marca após ser eleito com o discurso de continuidade das gestões de Cid e Camilo, seus antecessores. O governador tem tido como gargalo a questão da segurança pública. O número de homicídios de 2023 quebrou a sequência de dois anos de queda nos registros no Ceará. Janeiro foi o quarto mês consecutivo de aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Estado.

Já o caso do petista à frente do Governo Federal, presidente Lula, sofreu uma queda nos índices de popularidade em várias pesquisas divulgadas em março, por vários institutos. Como a rodada anterior do Datafolha não incluiu uma avaliação de sua gestão, não é possível uma comparação direta neste caso.