Alvo de protesto, Fernandes denuncia vandalismo à PF

Foto: Reprodução ESCRITÓRIO de André Fernandes foi alvo de grupo

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) teve o escritório político, localizado na avenida Barão de Studart, vandalizado durante protesto. Boneco com o rosto do parlamentar foi queimado pelo grupo Levante Popular da Juventude, na madrugada desta segunda-feira, 1, por volta das 5h20min da manhã.

O grupo de cerca de 20 pessoas pichou as paredes e banners do local de vermelho com a palavra "golpista". Eles também gritavam "sem anistia". Os responsáveis pelo ato estavam cobrindo os rostos e usando camisas do Levante Popular e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O grupo promoveu atos em frente às residências de políticos e personalidades da direita que, de acordo com eles, foram articuladores da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023.

Atos semelhantes foram realizados contra os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Clarissa Tércio (PP-PE), Carlos Nicoletti (União-PR) e Silvia Waiãpi (PL-AP) e Pedro Lupion (PP-PR) e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Fernandes, ingressou com notícia-crime na Polícia Federal. Ele apresentou denúncia também no 4º Distrito Policial.

O deputado comentou a relação do grupo com figuras públicas do PT, como o governador Elmano de Freitas e a deputada Luizianne Lins. (Colaborou Thays Maria Salles)