Ex-prefeito se filia ao União Brasil e quer concorrer

Foto: Reprodução/Redes Sociais/@dr.ronaldbezerra Ato de filiação de Ronald Bezerra (União Brasil) ocorreu nesta terça-feira, 2

O ex-prefeito interino de Iguatu, Ronald Bezerra, filiou-se ao União Brasil, em um ato na terça-feira, 2. Atual presidente da Câmara Municipal, ele concorrerá às eleições para a Prefeitura este ano. Antes filiado ao Republicanos, ele é rompido com Ednaldo Lavor (PSD), prefeito eleito. O município fica a 361,4 km de Fortaleza.

"Passando para agradecer a todos que participaram do ato de filiação do União Brasil, um importante momento que marcou o início de uma luta para resgatar o orgulho de ser Iguatuense. O que nos une é a vontade de ver Iguatu grande de novo. Muito obrigado e Avança Iguatu!", escreveu nas redes sociais.

A solenidade contou com a presença do deputado federal Danilo Forte (União Brasil). Também foram filiados pré-candidatos à Câmara Municipal e demais integrantes no partido. Compareceram ainda outras figuras políticas do município, como Sá Vilarouca, ex-petista e futuro filiado ao PSB.

Ronald exerceu a função de chefe do Executivo em Iguatu após o prefeito Ednaldo Lavor e o vice Franklin Bezerra (PSDB) terem sido cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). Teriam sido cometidas práticas de abuso de poder político, envolvendo uso irregular dos canais institucionais para promoção da candidatura de Lavor.

Após mais de um ano do afastamento, em janeiro de 2024, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, autorizou que ambos voltassem a exercer funções políticas.

O presidente da Câmara é rompido com a chapa de Lavor. Ao reassumir, Ednaldo chegou a passar álcool na cadeira, antes ocupada por Ronald.