Vereador aliado a Sarto assume Podemos, da base de Elmano

Foto: Reprodução/Redes Sociais/@wellingtonsaboiaoficial Deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) ao lado do vereador Wellington Sabóia

O vereador Wellington Saboia se filiou ao Podemos, nessa terça-feira, 2, e passou a presidir a sigla em Fortaleza. O parlamentar, até então, era presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB), partido que deverá compor na Capital a base aliada do Governo do Estado. Este é um ponto de divergência entre Saboia e a antiga filiação: o vereador já se pronunciou reafirmando o compromisso com o prefeito José Sarto (PDT).

O anúncio da filiação se deu pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), que representava o pai, Bismarck Maia, presidente do Podemos Ceará e prefeito de Aracati. Por meio das redes sociais, o parlamentar afirmou que Wellington entra na sigla junto de "diversas lideranças".

"Representando o prefeito Bismarck Maia, presidente do Podemos no Ceará, recebi nesta terça-feira o vereador Wellington Saboia, que acaba de se filiar ao Podemos e será candidato pelo partido em Fortaleza, trazendo com ele diversas lideranças", escreveu.

Pouco depois, Saboia já se pronunciou em apoio a Sarto. "Assumi a presidência do Podemos Fortaleza, mas sigo fazendo parte do projeto liderado pelo prefeito Sarto. Nada mudou em relação ao meu total apoio à reeleição do prefeito, que vem fazendo um grande trabalho em Fortaleza", anunciou em suas redes.

O parlamentar ainda afirmou que a direção nacional do Podemos optou pela neutralidade do partido nas eleições municipais.

O Podemos integra o grupo do senador Cid Gomes (PSB). Inclusive, foi opção de filiação quando o bloco decidiu deixar o PDT, mas a opção esco0lhida acabou sendo o PSB.

No âmbito estadual, o Podemos está na base do governador Elmano de Freitas (PT). Porém, não deverá ter apoio do PT em Aracati, principal reduto do partido. Assim, em Fortaleza, a legenda tampouco estará ao lado da candidatura petista.