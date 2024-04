Após voltar ao cargo, prefeito renuncia e vice tentará reeleição

Foto: Reprodução/REDES SOCIAIS BRUNO FIGUEIREDO (à direita) renunciou e o vice, Francisco Fagner, assumiu

O prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo (PDT), renunciou ao cargo à frente da gestão. Nesta quinta-feira, 4, o vice-prefeito Francisco Fagner da Costa (União Brasil), conhecido como Faguinho, já assumiu o cargo em cerimônia na Câmara Municipal de Pacajus.

Na carta de renúncia, Bruno ressaltou estar dando oportunidade ao vice para que a população possa "avaliar seu trabalho e fazer julgamento preciso". "Decidi neste momento renunciar ao cargo com a finalidade de dar uma oportunidade para que Sr. Francisco Fagner da Costa (Faguinho) possa demonstrar na prática sua capacidade de levar esse projeto adiante com competência, comprometimento e alinhamento com o futuro dessa cidade", afirmou.

Ele apontou ainda que deixa a gestão, após mais de seis anos já que está no segundo mandato, com "gostinho de dever cumprido". "Portanto, declaro que renuncio ao cargo de Prefeito Municipal de Pacajus, informando a esta augusta Casa Legislativa para que reconheça da presente renúncia, adotando as medidas necessárias".

Faguim é pré-candidato e vai tentar ser reeleito, dessa vez como cabeça da chapa. Em trecho de entrevista compartilhado em sua rede social, ele avaliou que desde dezembro seu grupo político vinha querendo lançá-lo como pré-candidato. "Conversei com quem tinha que conversar, falei 'vocês vão me apoiar?' 'Sou eu? Sou eu'. Estou como pré-candidato", disse.

Ainda na quarta-feira, 3, Bruno organizou um evento ao lado de aliados e apoiadores, incluindo os deputados Eduardo e Guilherme Bismarck, ambos do PDT.

O novo prefeito disse estar com "muita esperança e determinação". "Nosso compromisso é com o bem-estar das pessoas e o progresso de nossa cidade. Conto com todos vocês nessa jornada rumo a um futuro melhor", disse.

Os dois tinham voltado aos cargos em janeiro deste ano após decisão judicial determinar o retorno dos gestores ao comando da Prefeitura. Ambos tiveram os mandatos cassados por acusações de nepotismo e, em novembro de 2023, o então presidente da Câmara Municipal, Tó da Guiomar (União Brasil), assumiu a Prefeitura de Pacajus. O mandato de Tó da Guiomar era "tampão" e seguiria até dezembro de 2024.

A cassação aconteceu após a abertura de uma Comissão Processante na Câmara Municipal de Pacajus, para apurar denúncias de cargos comissionados para empregar parentes de gestores públicos. A nora e uma sobrinha do prefeito Bruno Figueiredo e duas irmãs e um irmão do vice-prefeito foram contratados para trabalhar na Prefeitura.

Bruno Figueiredo chegou a reassumir o cargo menos de um mês após ser cassado, via liminar. Ele então se licenciou e o vice assumiu. A Câmara, no entanto, recorreu e conseguiu derrubar a limitar. A dupla recorreu novamente.