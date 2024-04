Lula visita Ceará hoje e vai a Iguatu em meio a crise no PT local

Foto: AURÉLIO ALVES Elmano, Camilo e Lula em visita ao Ceará em abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprirá agenda presidencial no Estado do Ceará nesta sexta-feira, 5, a partir das 11 horas. O chefe do Executivo federal visitará as obras da Ferrovia Transnordestina, no município de Iguatu, distante 361 quilômetros de Fortaleza, no Centro-Sul do Estado.

A visita de Lula a Iguatu ocorre em meio a crise no diretório municipal do PT sobre a candidatura do partido a prefeito. O diretório municipal chegou a oficializar a candidatura do empresário Sá Vilarouca. Porém, a executiva estadual aprovou o ingresso de Ilo Neto, filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB) ao partido. O governador Elmano de Freitas (PT) tinha compromisso com o deputado de apoiar o grupo no Município. Tradicionalmente, ele é adversário do PT.

Sá Vilarouca, em função disso, decidiu se filiar ao PSB, também aliado, para ser candidato a prefeito. O partido integra a base estadual de Elmano.

O momento antecede também a eleição de delegados, no próximo domingo, 7, para o encontro municipal do PT que definirá a candidatura à Prefeitura de Fortaleza. O partido tem cinco postulantes ao posto: o ex-dputado federal Artur Bruno, hoje assessor especial do governo; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins.

Esta será a segunda vez que Lula viaja ao Ceará apenas este ano e a quarta no atual mandato.

Estão programados anúncios de investimentos federais para o Estado, bem como a assinatura da ordem de serviço para o Ramal do Salgado, estrutura de segurança hídrica.

No último dia 22, durante entrega de medalha Padre Cícero, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), havia anunciado que o presidente iria, em breve, à região do Cariri. No entanto, neste momento, ainda não existe previsão de passagem de Lula pelo local. Conforme Camilo, o petista deve ir ao município para anunciar a construção de um hospital universitário no município de Juazeiro do Norte.