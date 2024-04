Reajuste de 4,62% para servidores de Fortaleza é aprovado na Câmara

Foto: FÁBIO LIMA Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou o reajuste de 4,62% para os servidores públicos municipais. A aprovação ocorreu em discussão única, na sessão ordinária, e em redação final, na extraordinária, realizada nesta quinta-feira, 4.

Todos os 43 vereadores votaram "sim" para a proposta, que agora segue para sanção do prefeito José Sarto (PDT), responsável pelo envio da mensagem.

A proposta aprovada concede a revisão anual do valor dos salários no percentual de 3,62% retroativamente a janeiro de 2024, a ser pago na fola de pagamento de abril, depositada na conta dos servidores em maio. A partir de junho, com pagamento em julho, o percentual aumenta e vai a 4,62%.

Além disso, o texto aprovado estabelece aumento do valor do auxílio-refeição diário, saindo de R$ 15 para R$ 16,20, ampliando para os servidores com remuneração abaixo de R$ 8.200,00 na soma de todos os cargos e funções que ocupem. De acordo com Sarto, o reajuste terá um impacto anual de R$ 215 milhões.

O projeto tramitou em regime de urgência e passou pela Comissão de Legislação e Orçamento, onde foi analisado. Os vereadores Ana Paula (PDT), Adriana Almeida (PT), Adriana Gerônimo (Psol), Danilo Lopes e Márcio Martins (Solidariedade) apresentaram 18 emendas.

Destas, quatro foram retiradas. O relator da proposta, vereador Iraguassú Filho (PDT), líder do governo Sarto na Câmara, deu parecer contrário às demais. Diante disso, o texto foi aprovado conforme apresentado originalmente pelo chefe do Poder Executivo municipal.

Os sindicatos de trabalhadores reivindicavam que o índice concedido chegasse pelo menos a 5%.

O mesmo percentual, de 4,62%, já havia sido aprovado na terça-feira, 2, para servidores da Câmara Municipal de Fortaleza.