Sarto apresenta chapa e aumenta críticas a Elmano e Camilo: "Quem pensa diferente, vão pra sufocar"

O prefeito José Sarto (PDT) fez o que talvez tenham sido as mais duras críticas partindo dele ao grupo político comandado pelo ministro da Educação Camilo Santana e pelo governador Elmano de Freitas, ambos do PT. Em evento para anunciar lista de pré-candidatos do PDT à Câmara Municipal de Fortaleza, o gestor comparou os adversários a reis absolutistas.

"É o poder absoluto querendo voltar, o absolutismo da época de Luís XVI (monarca que morreu guilhotinado na Revolução Francesa). A galera quer controlar tudo. Quem pensa diferente vão pra cima pra matar, pra sufocar", reclamou.

Em seguida, fez previsão pessimista em relação aos ex-aliados: "Essa hegemonia vai passar, nós já fomos testemunhas disso".

Durante o evento do PDT, o atual prefeito também reclamou da forma como é tratado pelo governador. Sarto relatou que o Palácio da Abolição está, segundo ele, embargando obras, a exemplo da construção da entrada do bairro Álvaro Weyne, na periferia da cidade. "Não estão deixando a gente fazer, embargaram a obra. Que eles tenham raiva de mim, que eles me prejudiquem, mas Fortaleza, não", destacou, sob aplausos de apoiadores.

Aproveitou ainda para cutucar a ex-prefeita Luizianne Lins, classificada por ele de "guerreira", mas detentora de dados negativos em áreas como a educação. "O secretário de Educação era o hoje governador Elmano de Freitas. Dos oito anos de governo, um foi de greve dos professores", pontuou.

Mesmo assim, Sarto saiu em defesa da ex-prefeita que tenta se viabilizar como candidata no PT. O prefeito afirmou que a Luizianne também vem sendo sufocada pelo grupo político de Camilo. "Eu tenho algumas diferenças com a Luizianne, mas ninguém pode deixar de registrar que ela é uma guerreira e que está sendo sufocada. Vejam que ironia do destino, recentemente, há um ano atrás, chamaram a escolha do PDT de misógina porque não foi escolhida, em convenção, então governadora, a professora, e muito honrosa, Izolda Cela. E agora estão asfixiando politicamente a ex-prefeita Luizianne", disse.

A petista é uma das cinco pré-candidatas do partido. Ela concorre com Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar. Evandro reúne mais apoios na cúpula.

A fala de Sarto foi feita durante a apresentação da chapa do PDT para a Câmara Municipal. A lista traz uma mistura de secretários da gestão de Sarto com vereadores que já estão no PDT, como Gardel Rolim, Adail Jr., Didi Mangueira, Iraguassu Filho, ou que já tinham proximidade com a sigla e com a gestão do prefeito. A sigla ganha: PP Cell, Katia Rodrigues e Fábio Rubens. Líderes populares também foram incluídos.

A meta da sigla é eleger 14 vereadores. Junto dos dez partidos aliados, a projeção é que o grupo possa ter uma maioria esmagadora de 30 dos 43 parlamentares.

Seis secretários da gestão do prefeito constam como pré-candidatos. Pelo menos 15 secretários serão substituídos. Além dos pré-candidatos, o prefeito justifica a mudança para dar mais "celeridade" este ano. (Com Ítalo Coriolano)