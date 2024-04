Após derrota no PT de Maracanaú, Julinho atua por reviravolta: "Temos tempo"

Foto: DEÍSA GARCÊZ em 10/03/2020 DEPUTADO Júlio César Filho é contrário ao apoio do PT ao prefeito Roberto Pessoa

O deputado estadual Júlio César Filho (PT) afirmou que aguarda resposta para recurso interposto nas instâncias estadual e nacional do PT contra resolução do diretório de Maracanaú que determinou apoio do PT à gestão Roberto Pessoa (UB), que tentará reeleição. O prefeito e a filha, a deputada federal Fernanda Pessoa (UB), são aliados do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Fernanda, como já disse ao O POVO, é aliada no Ceará e em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde apoia o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nós tivemos nesta semana em Brasília conversando com alguns dirigentes, estivemos com o ministro Camilo e juntamente com o governador Elmano de Freitas. Decidimos que abriremos este diálogo principalmente também com o deputado federal José Airton Cirilo que é o detentor da corrente majoritária do diretório municipal de Maracanaú, no sentido de construir uma unidade em torno de uma candidatura própria e de oposição à gestão atual do prefeito Roberto Pessoa", afirmou Julinho em entrevista coletiva em Iguatu, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha obras do trecho da Ferrovia Transnordestina.

"Nós temos tempo, os recursos estão sendo analisados e continuamos como pré-candidato conversando com as pessoas e, em paralelo, articulando a unidade partidária no município. A conversa com o governador Elmano foi muito amistosa e ele também está animado em ajudar nessa construção do diálogo em Maracanaú", adicionou o parlamentar do PT e ex-líder do governo Camilo Santana na Asssembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Questionado sobre mesmo assunto por O POVO, em janeiro, Julinho afirmou que a ideia de candidatura do PT em Maracanaú estava em construção. Ele destacou como obstáculo ao pleito o espaço que o PT tem na gestão de Roberto Pessoa, com a Secretaria da Juventude, ocupada por Nailton Marques. "Tem uma secretaria da Juventude (Nailton Marques, do PT). Mas a executiva municipal está empregada em cargos medíocres. Cargos bem menores. A gente está conversando que isso não é do nível de um partido de presidente da República, do nível de governador do Ceará e de ministro da Educação", respondeu.

Nailton, também ao O POVO, defendeu a legitimidade do processo que aprovou a tese de apoio a Roberto. E adicionou que os contrários à alternativa não eram necessariamente apoiadores de Julinho. “Ou seja, se por um acaso o diretório optasse por candidatura própria não necessariamente significaria que o nome escolhido seria o do deputado”, afirmou. No município, Daniel Baima também é pré-candidato do PT ao Executivo.

Confira os pré-candidatos ao Executivo de Maracanaú



Prefeito Roberto Pessoa (UB)

Lucinildo Frota (deputado estadual do PDT)

Dra Silvana (deputada estadual do PL)

Júlio César Filho (deputado estadual do PT)