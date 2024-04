Cid conversou com Ciro e propôs pacto ao irmão

Foto: Ricardo Stuckert/PT LULA postou foto da visita a Iguatu: "Encontrei o amigo Cid Gomes"

O senador Cid Gomes (PSB) e o irmão dele, Ciro Gomes (PDT), enfrentam uma crise na relação desde 2022, quando PDT, então partido de ambos, deparou-se com racha no Diretório Estadual. Nesta sexta-feira, 5, Cid informou a jornalistas que se encontrou com Ciro depois do ocorrido.

"Eu continuo respeitando, pra mim é meu irmão, minha referência", afirmou o senador. "Eu não sei mentir, um dia desses, uma pessoa, amigo comum, promoveu uma reunião entre nós dois e eu disse pra ele: 'Homem, vamos preservar a nossa relação de fraternidade, irmandade e pronto', respeitemos as nossas diferenças na política".

Ao falar sobre a eleição em Sobral, o senador comentou sobre uma possível candidatura da secretária executiva do Ministério da Educação, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), à Prefeitura. Cid a qualificou como "grande quadro" e afirmou que ela deve estar "apta para participar do processo eleitoral".

Para isso, ela precisa se desincompatibilizar do cargo no MEC até junho. "Eu defendo que ela esteja disponível para participar do processo, ela e tantos outros, não quero aqui, fechar oportunidades não. Quem vai conduzir o processo lá é o Ivo (Gomes)", completou sobre o prefeito e também irmão dele.

As declarações foram dadas nesta sexta-feira, 5, durante a visita do presidente Lula (PT) às obras da Transnordestina em Iguatu, e a transposição do rio São Francisco, em Pernambuco. Foi a primeira vez que Cid esteve em agenda com Lula no Estado neste mandato. (Luíza Vieira e Vitor Magalhães)