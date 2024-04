Janela partidária mexeu com mais da metade da Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: FABIO LIMA Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza

A janela partidária provocou mudanças importantes no desenho da política de Fortaleza e definiu as bases para a disputa do pleito em outubro. O período para a troca de partido sem a perda de mandato teve início no dia 7 de março e terminou nesta sexta-feira, 5, com mexidas importantes na reta final.

De 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, 24 trocaram de partido e 19 ficaram nas siglas pelas quais foram eleitos. As motivações foram diversas — aderir à base do prefeito, à base do governador Elmano de Freitas (PT) ou se alinhar a alguma das forças do campo conservador que disputarão a próxima eleição para prefeito. A intenção de todos é a mesma: buscar as melhores condições para obter um novo mandato parlamentar em outubro.

O partido do prefeito já é a maior força no Legislativo municipal e conseguiu crescer. Porém, a base governista diminuiu de 27 para 24 vereadores. Para as eleições de outubro, o governismo na Capital projeta eleger em torno de 30 vereadores.

O PDT, maior bancada eleita em 2020 e que manteve esse status ao longo de toda a legislatura, apresentou na quinta-feira, 4, a chapa para a corrida em 2024. De 48 nomes, dentre secretários e parlamentares recém-chegados, o partido do prefeito espera eleger até 14 vereadores.

Em 2020, a sigla de Sarto elegeu 10 parlamentares. Após a janela, chega a 12, mesmo com a perda de Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula, que até o fechamento desta matéria não haviam informado para qual partido iriam, mas estão em rota de colisão com o PDT pelo menos desde 2022.

De parlamentares de mandato, a sigla do prefeito filiou Kátia Rodrigues, antes no Cidadania; PPCell, vice-líder de Sarto, que deixou o PSD; e o ex-secretário da Regional 8 e vereador eleito pelo PSB, Fábio Rubens.

A base do prefeito, por meio de partidos aliados, também recebeu novidades como Veríssimo Freitas deixando o Republicanos para o Agir. Quatro vereadores partiram rumo ao Avante, Ana Aracapé e Pedro Matos, saindo do PL, bem como Moura Taxista, ex-PSB, e Marcelo Lemos, antes no União Brasil.

Entenda a janela partidária

A janela partidária é o período em que os parlamentares, eleitos em pleitos proporcionais, podem trocar de partido sem que percam o mandato. O intervalo se abre seis meses antes de cada eleição.

Como o primeiro turno em 2024 será no dia 6 de outubro, a janela partidária deste ano começou em 7 de março e terminou nesta sexta-feira, 5 de abril.

A permissão para troca de partido vale apenas para os mandatos que estão no quarto ano e serão renovados na eleição daquele ano. Portanto, em 2024, a janela contemplou apenas vereadores.

Os deputados federais e estaduais eleitos em 2022 não foram contemplados nesta janela partidária. Aenas terão trocas liberadas na de 2026.

Fora desse prazo de janela, deputados estaduais, deputados federais e vereadores são passíveis de perder os mandatos caso deixem a legenda pela qual se elegeram. Exceções são em casos de anuência do partido, migração para uma sigla recém-criiada, perseguição interna ou por mudança profunda nas diretrizes partidárias.

Secretários de saída

Gestão Municipal

Elpídio Nogueira - Cultura

Ozires Pontes - Esporte e Lazer

Kamyla Castro - Regional 1

Rennys Frota - Regional 2

Pedro França - Regional 3

Natália Rios - Regional 4

Marcel Colares - Regional 6

Benigno Júnior - Regional 7

Fábio Rúbens - Regional 8

Ésio Feitosa - Regional 9

Eduardo Holanda - Segurança Cidadã

Dalila Saldanha - Educação

Gestão Estadual

Waldemir Catanho - Articulação Política

Célio Studart - Proteção Animal

Liliane Araújo - Secretaria-executiva de Política para Mulheres da Secretaria das Mulheres

Acrísio Sena - Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec)

Confira prazos de desincompatibilização

Secretários de estado e municipal que vão concorrer a vereador: 6 meses

Secretários de estado e municipal que vão concorrer a prefeito ou vice-prefeito: 4 meses

Secretário de Ministério que vão concorrer a vereador: 6 meses

Secretário de Ministério que vão concorrer a prefeito ou vice-prefeito: 4 meses