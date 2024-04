Pré-candidatos em Fortaleza não comparecem

Nenhum dos pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza compareceu ao evento desta sexta-feira, 5, com a presença do presidente Lula (PT) em Iguatu, no Centro-Sul, onde visita as obras da ferrovia Transnordestina. Disputam o direito de concorrer o ex-deputado Artur Bruno; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins.

Domingo, 7, ocorre a primeira etapa para a definição, com a eleição dos delegados que terão direito a voto no encontro decisivo, em 21 de abril.

Evandro desmarcou a viagem de última hora por motivos não divulgados. Luizianne Lins já havia informado que possivelmente não iria para se concentrar nas movimentações com vistas à votação.

Guilherme Sampaio, presidente municipal do PT, não compareceu para se dedicar à organização da votação de domingo. E Larissa Gaspar realizava uma consulta médica, decorrente de cirurgia realizada em março. E Artur Bruno, assessor especial do governador Elmano de Freitas, representou a gestão estadual em solenidade na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). (Ludmyla Barros)