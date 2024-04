Biden x Trump 2: o que está em jogo para o mundo e o Brasil

Foto: AFP Donald Trump e Joe Biden durante debate presidencial final na Belmont University, em Nashville, nas eleições de 2020.

A disputa pelo endereço de número 1600 da Pennsylvania Avenue, em Washington (DC), onde está localizada a Casa Branca, deve promover um repeteco da eleição presidencial de quatro anos atrás nos Estados Unidos; com o atual presidente, o democrata Joe Biden, e o ex-presidente republicano Donald Trump pelejando pela estadia no logradouro que abriga o coração do governo americano. Com reflexos no mundo todo, inclusive no Brasil.

Biden e Trump ainda não foram oficializados como candidatos, o que só deve ocorrer em convenções marcadas para o segundo semestre. No entanto, os indicativos das prévias, tanto as democratas como as republicanas (Primárias e Caucus), apontam para a revanche. O pleito está marcado para ocorrer no próximo dia 5 de novembro e o vencedor toma posse em janeiro do ano seguinte.

Quando Biden venceu Trump há quatro anos, o republicano sofreu desgastes, num contexto de pandemia, negacionismo e frequentes ataques contra minorias. Agora, Trump dobra a aposta na postura que o levou ao comando do país, na eleição de 2016. Ele demonstra força mesmo após enfrentar processos na Justiça. Por outro lado, Biden está mais fragilizado, como é natural para quem ocupa a cadeira presidencial.

Um ponto que pesará nas discussões deste ano, segundo analistas e mesmo pesquisas, é a idade do atual presidente, que já foi um tema explorado na eleição passada e deve voltar ao debate eleitoral com mais força em 2024, quando Biden completará 82 anos.

Pesquisa do New York Times com o Sienna College, realizada no fim de fevereiro, mostrou que 47% dos entrevistados “concordam plenamente” que a idade de Biden é um problema para que ele seja um presidente efetivo. Outros 26% disseram que “concordam de certo modo” ao passo em que 14% “discordam de certo modo” e apenas 11% “discordam plenamente”.

Carlos Gustavo Poggio, professor do departamento de ciência política do Berea College, no Kentucky, esmiúça os detalhes que envolvem a corrida eleitoral entre os dois prováveis candidatos. Dentro do campo republicano, ele entende que os primeiros resultados confirmam a força de Trump. “Ele controla uma parcela significativa do partido, ao contrário do que fez 2016, quando houve uma captura de baixo para cima, agora, em 2024, o partido é completamente tomado pelo trumpismo. Na prática, o que a gente vê é uma disputa entre o trumpismo e uma ala mais tradicional dos republicanos”, explica.

Já Biden, é visto como “menos competitivo hoje” do que era em 2020. Para o especialista, a questão da idade pesa muito mais do que há quatros anos, afinal, em caso de vitória Biden encerraria um eventual segundo mandato aos 86 anos.

“Além disso, Biden quando foi candidato era visto como nome de transição. Havia expectativa do eleitorado de que ele não concorreria à reeleição, que era apenas alguém para derrotar Trump e, cumprindo essa função histórica, abriria espaço para outras lideranças mais jovens”, explica Poggio.

Tentando se fortalecer, o democrata tem recorrido ao ex-presidente Barack Obama, de quem foi vice, que tem se reunido com ele recentemente. Espera-se que Obama se envolva diretamente na campanha de Biden conforme a eleição se avizinha.

Poggio destaca ainda que Trump deve retornar “mais agressivo” e apegado à persona que criou. “Trump quer ser candidato como um projeto pessoal de vingança contra seus adversários; É assim que ele opera. Claramente, agora, ele tem a experiência de quatro anos de Casa Branca, sabe melhor como as coisas funcionam, vai colocar pessoas mais leais a ele em cargos-chave. Então sim, podemos esperar um Trump mais agressivo este ano”, diz.

O professor analisa que escândalos na Justiça, embora desgastantes, têm favorecido politicamente o republicano e lembra que ele é um dos poucos ex-presidentes que voltará a concorrer após uma derrota. “Normalmente os presidentes que perdem vão para casa, para uma biblioteca. Esses episódios na justiça, na verdade, são favoráveis a ele porque reforçam a imagem de um ‘perseguido’, de um mártir, de alguém que luta contra o sistema, o que reforça a relação emocional que ele estabeleceu com o seu público”.

Nesse contexto, os democratas apostam exatamente na aversão a Trump como principal arma para reeleger Biden. “De novo, a grande aposta dos democratas é no antitrumpismo. A grande aposta deles é que Trump seja, de fato, o candidato republicano; até porque se não for, isso dificulta, inclusive, a vida dos democratas”, projeta.

Pesquisas eleitorais nos Estados Unidos

1 - YouGov/The Economist: 16-19 de março

Biden 44%

Trump: 43%

Robert Kennedy Jr: 2%

Cornel West: 1%

Outro candidato: 1%

Não tem certeza ou não votará: 8%

O levantamento, feito entre os dias 16 e 19 de março, mostra Biden com 44% de preferência, ante 43% do ex-presidente Donald Trump entre eleitores registrados. A pesquisa ouviu 1.682 pessoas, sendo 1.510 eleitores registrados. A margem de erro entre os eleitores registrados é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

2 - YouGov/The Economist: 24-26 de março

Trump: 44%

Biden: 43%

Robert F. Kennedy Jr: 3%

Jill Stein: 1%

Cornel West: 0%

Não tem certeza ou não votará: 8%

O levantamento, feito entre os dias 24 e 26 de março, mostra Biden com 43% de preferência, ante 44% do ex-presidente Donald Trump entre eleitores registrados. A pesquisa ouviu 1.594 pessoas de 18 anos ou mais, sendo 1.415 eleitores registrados. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

3 - New York Times/Sienna College: 25-28 de fevereiro

Trump: 48%

Biden: 43%

Indecisos: 10%

Levantamento ouviu 980 eleitores de todo o país, via telefones celulares e fixos, entre os dias 25 e 28 de fevereiro. 823 pessoas completaram as respostas, com uma pequena margem deixando de responder a alguns itens. A margem de erro geral da pesquisa é 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

4 - CNN/SSRS: 25 - 30 de janeiro

Trump: 49%

Biden:45%

Outro: 5%

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 30 de janeiro e tem uma amostra nacional aleatória de 1.212 adultos. As pesquisas foram realizadas on-line ou por telefone com um entrevistador ao vivo. A margem de erro considerando a amostra completa é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Fonte: Pesquisas e agregador de pesquisas FiveThirtyEight project