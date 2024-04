Evandro diz que buscará apoio da "querida companheira" Luizianne

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro é abraçado pelo deputado De Assis Diniz

Em entrevista coletiva na sede do PT, após a votação que elegeu os delegados que decidirão o candidato à Prefeitura de Fortaleza no partido, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, defendeu a unidade na legenda e disse que buscará o apoio dos demais pré-candidatos.

A maioria dos delegados eleitos apoia Evandro, que deverá ser, assim, confirmado como candidato petista a prefeito de Fortaleza em encontro no dia 21 de abril.

"Nós vamos atrás do professor Artur Bruno, nós já conversamos com a deputada Larissa Gaspar, vou atrás do deputado Guilherme Sampaio e também vou atrás da deputada federal, querida companheira Luizianne Lins", afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

O parlamentar acrescentou sobre Luizianne: "Ela é importante, todos são importantes nesse processo".

Ele destacou ainda a confiança no apoio dos demais pré-candidatos e na confecção de um pacto de unidade partidária para combater outros projetos postos, citando dentre eles o bolsonarismo e a máquina da Prefeitura de Fortaleza, atualmente gerida pelo prefeito José Sarto (PDT)

Ao discursar aos militantes, Evandro pediu unidade para "enfrentar o fascismo,

o bolsonarismo e a máquina da Prefeitura".

O petista reforçou comprometimento com a Capital. "Nós temos compromisso com a Cidade. Nós temos primeiro compromisso com nosso partido e depois compromisso com a Cidade", falou aos jornalistas.