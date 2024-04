Como bolsonaristas burlam bloqueio

Foto: Reprodução/ Getty Images X, antigo Twitter.

Mesmo que Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter), recue e continue a cumprir as determinações da Justiça brasileira, bolsonaristas que tiveram as contas restritas nas redes sociais têm se valido de meios para burlar o bloqueio das contas, não só no X.

Em julho de 2020, as plataformas Twitter, Facebook e Instagram suspenderam as contas de 16 nomes ligados ao bolsonarismo, entre os quais os influenciadores Allan dos Santos, Bernardo Kuster e Sara Winter, além dos empresários Luciano Hang e Edgard Corona, em cumprimento a uma decisão de Moraes. Segundo o ministro, a restrição aos perfis foi justificada "para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática".

A técnica mais usada para burlar o bloqueio é a criação de nova conta. O blogueiro Allan dos Santos criou, na última sexta-feira, 8, o 40º perfil no Instagram, após a 39ª conta, aberta quatro dias antes, ser derrubada. No, 7, após o embate entre Musk e Moraes, Allan dos Santos conseguiu fazer uma transmissão ao vivo, mesmo com a conta no X suspensa no Brasil.

Outra estratégia é criar perfis em redes sem um representante legal no Brasil. Sem ter uma pessoa para responder pelos atos da empresa, as medidas da Justiça podem ser descumpridas. É o caso da Rumble, rede social de compartilhamento de vídeos que funciona de forma similar ao YouTube.

Outra medida dos bolsonaristas e defendida por Musk, caso o X seja bloqueado no Brasil, é a VPN — sigla para "Virtual Private Network" ("rede privada virtual", em tradução livre). Trata-se de um método para conexão na internet que permite que o usuário escolha determinadas características do acesso, sendo possível emular uma origem geográfica distinta da qual o usuário de fato está.