Em meio a conflito entre Elon Musk e Moraes, Pacheco diz ser inevitável regulamentar redes

Foto: Sergei GAPON / AFP O CEO do X (ex-Twitter), Elon Musk, protagoniza embate com Alexandre de Moraes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a regulamentação de redes sociais e a votação de um projeto já aprovado no Senado e em tramitação na Câmara para estabelecer um marco legal sobre o assunto no Brasil.

A proposta, segundo Pacheco, foi votada no Senado em 2020 e aguarda votação pelos deputados desde então.

"Não é censura, não é limitação da liberdade de expressão. São regras para uso dessas plataformas digitais para que pessoas não disseminem ódio, violência, ataques a instituições", afirmou, em entrevista coletiva após reunião com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

"Espero que a Câmara possa evoluir, ainda que com alterações, para que possamos ter uma lei", completou.

Segundo Pacheco, a regulamentação das redes sociais é algo inevitável. "Precisamos ter disciplina legal sobre isso, sob pena de ter discricionariedade por parte das plataformas que não se sentem obrigadas a ter o mínimo ético no manejo das informações e desinformações na rede social", disse.

"A participação do Judiciário tendo que decidir sobre essas questões sem que haja uma lei que discipline acaba gerando controvérsias como essas que vimos, de o Judiciário precisar agir", reforçou.

A declaração foi feita depois que o empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, prometeu reativar perfis bloqueados por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e deu a entender que poderia encerrar as operações no Brasil por "princípios".

O bilionário declarou ainda que Alexandre de Moraes "deveria renunciar ou sofrer um impeachment". Em resposta, o ministro incluiu o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais.

O STF se uniu em defesa de Moraes. O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, divulgou nota institucional com críticas ao que chama de "instrumentalização criminosa das redes sociais". "Toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal", diz o comunicado.

"Nenhum CEO pode dizer que não vai cumprir decisão judicial", disse o ministro Edson Fachin, ao defender que o empresário responda por fomentar o descumprimento de ordens do STF.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, uniu-se às manifestações e criticou os ataques de Elon Musk a Moraes. Para ela, as publicações do bilionário atacam "a soberania brasileira", e representam não só "uma ação coordenada contra a democracia", mas também "uma ação que visa lucro".

No X (antigo Twitter), onde Musk escreveu as declarações criticadas, Janja acrescentou que os perfis bloqueados pela Justiça são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e sustentar a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023". (Com AFP)