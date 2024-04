PSD não descarta candidatura, mas tende a se aliar

Foto: PSD Fortaleza Presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão

O PSD se valorizou na janela partidária em Fortaleza e passou de dois para sete vereadores na Câmra Municipal. Sobre o rumo da sigla na eleição municipal, o presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão, afirmou que não há debate sobre pré-candidaturas à Prefeitura de Fortaleza, por focar em "propostas para a Cidade". Apesar disso, segundo o deputado federal, a discussão poderá se dar futuramente, quando a sigla debaterá nomes de "qualquer um da bancada do PSD" considerando, ainda, a "tendência natural" do partido apoiar a base formada pelo Governo do Estado para a disputa do Palácio do Bispo.

"Hoje vamos reunir todos os vereadores eleitos. Após, vamos ter uma reunião com toda a chapa de pré-candidatos do PSD para discutir o que pra nós é mais importante: o que deve ser melhorado na cidade, quais os projetos do PSD para a Cidade", afirmou.

O deputado federal Célio Studart (PSD) já manifestou interesse em concorrer. "Estamos construindo uma proposta para Fortaleza. Nomes que poderão ser candidatos dentro do partido, nós não temos hoje essa discussão. Poderemos ter. O Célio pode manifestar interesse, eu próprio posso manifestar interesse de ser candidato a prefeito, o Domingos Neto pode, como qualquer outro que faz parte da bancada do PSD", disse Gastão.

Sobre a chance de o partido apoiar o prefeito José Sarto (PDT), de quem era aliado até o ano passado, Gastão considera "muito distante".

"Essa política que o prefeito tem colocado hoje, de perseguição, de querer impor pela força da caneta da Prefeitura quem está do lado dele contra ele, nos afasta completamente de qualquer relação com ele", afirmou. O presidente prosseguiu. "O prefeito não tem respeitado as diferenças e tem sido, eu diria, quase que um tirano".