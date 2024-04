Câmara mantém prisão de acusado de mandar matar Marielle

Foto: Câmara dos Deputados Deputado Chiquinho Brazão, preso por ordem de Alexandre de Moraes

Por 277 votos a favor, 129 contra e 28 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 10, a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). Foram 20 votos além dos 257 necessários para confirmar a prisão. Brazão foi detido preventivamente sob a acusação de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol).

O aval do Legislativo à ordem de prisão do parlamentar federal enfrentou a resistência de deputados da oposição — capitaneada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro — e do Centrão — em especial o União Brasil, que orientou voto contrário à detenção.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, os deputados também votaram, por 39 a 25, para manter Chiquinho Brazão preso.

A oposição dialogou com o Centrão para tentar derrubar a prisão do deputado. A intenção era enviar uma mensagem de reação ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a Alexandre de Moraes. Uma parte dos parlamentares considera que o ministro não poderia ter decretado a prisão. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), precisou atuar nos bastidores para assegurar a vitória na CCJ e, posteriormente, no plenário.

Na sessão, o advogado Cléber Lopes, responsável pela defesa de Brazão, disse que seu cliente está exposto a uma "tortura psicológica" e afirmou que a prisão "extrapola os limites da dignidade da pessoa humana".

O elemento mais decisivo para que as apurações chegassem aos nomes dos mandantes foi a delação premiada do ex-policial militar Ronnie Lessa.

Como Lessa relatou nome com foro privilegiado, o depoimento levou o caso para o Supremo. A homologação foi anunciada no dia 19 de março pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Lessa envolveu Chiquinho Brazão e o irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ele também citou como envolvido no crime o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa.

Na bancada cearense, foram 11 votos pela cassação, cinco contra, duas abstenções e quatro ausências.

Sim pela manutenção da prisão



André Figueiredo (PDT-CE) Célio Studart (PSD-CE) Dayany Bittencourt (União-CE) Domingos Neto (PSD-CE) Idilvan Alencar (PDT-CE) José Airton (PT-CE) José Guimarães (PT-CE) Leônidas Cristino (PDT-CE) Luiz Gastão (PSD-CE) Mauro Filho (PDT-CE) Yury do Paredão (MDB-CE)

Não



André Fernandes (PL-CE) Danilo Forte (União-CE) Dr. Jaziel (PL-CE) Fernanda Pessoa (União-CE) Júnior Mano (PL-CE)

Abstenção

AJ Albuquerque (PP-CE) Eunício Oliveira (MDB-CE)

Ausentes



Eduardo Bismarck (PDT-CE) Luizianne Lins (PT-CE) Matheus Noronha (PL-CE) Moses Rodrigues (União-CE)



O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) foi o único que justificou ausência na votação na CCJ. Segundo ele, "em decorrência de uma viagem pessoal previamente programada".

"Contudo, conforme já adiantei aos membros da Comissão, minha intenção de voto é pela autorização da cassação ao STF do deputado Chiquinho Brazão", escreveu nas redes sociais.

