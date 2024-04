Sarto não vê prejuízos após trocas no secretariado: "Mantém a política"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo PREFEITO José Sarto (PDT) avalia troca de comando no secretariado

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), repercutiu a mudança de secretariado anunciada na última segunda, 8, quando trocou o comando de 17 pastas da gestão. O pedetista negou que o movimento prejudicará o funcionamento das pastas.

A movimentação na base do prefeito ocorre na esteira da obrigatoriedade que secretários têm de se desincompatibilizar para concorrer nas eleições de 2024.

Para Sarto, a administração segue sem prejuízos, já que a política de cada secretaria será mantida. "Se você perceber, a maioria (dos novos secretários) ou era (secretário) executivo ou adjunto. Mantém a política da secretaria que cada um vai assumir. O Jefferson (Educação) era o braço direito, junto com a equipe toda. Todo secretariado já faz parte de uma dinâmica de grupo", disse ele ontem.

O cenário, segundo o prefeito, se repete em outras pastas. "À semelhança da Educação, existem outras (pastas) que acontecem do mesmo jeito. Aqui ou acolá a gente fez um ajuste fino para dar mais celeridade às demandas. A gente tem obra para inaugurar quase todo dia", pontuou.

Sarto comentou ainda a indicação de um aliado político, o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT), que também é pré-candidato a prefeito de Maracanaú. Ele informou que, por se tratar de pré-candidatura em outro município, Lucinildo não precisa se desincompatibilizar e por isso o indicou para a Regional 5.

"A legislação, como é outro município, não exige esse afastamento. O deputado Lucinildo é daquela região fronteiriça com Maracanaú. Tem uma área ali, que a gente diz que nem é de Fortaleza e nem de Maracanaú, que fica desassistida porque ninguém assume a paternidade. Resolvemos agora com o Lucinildo, a gente assume a paternidade e, estando no limite territorial da Fortaleza, vamos fazer", afirmou.

Seis secretários da gestão do prefeito constam na lista da chapa de vereadores que vão concorrer pelo PDT apresentada na semana passada. Na época, Sarto apontou que seriam, pelo menos, 15 mudanças. Além dos pré-candidatos, o prefeito justificou a alteração para dar mais "celeridade".

O chefe do Executivo mexe em pontos estratégicos de sua gestão, como a Educação, que vem sendo carro-chefe do governo tanto em investimento como em propaganda. Saiu Dalila Saldanha, que estava no cargo desde 2017, ainda no segundo mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em seu lugar, assume Jefferson de Queiroz Maia, que era secretário-adjunto.

Promoções também aconteceram com o novo titular da Regional 4, Ubiratan Teixeira, que ocupou cargo de secretário-executivo na Regional 10. O mesmo aconteceu na Regional 3, com Ariane Sousa da Silva, que era secretaria-executiva. Lacerda Moreira já atuava na Regional 8. Pelas redes, apontava que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT).

Há também a entrada de Alanderson de Castro Mangueira, que foi candidato pelo PSB ao cargo de deputado federal em 2022 e atuou como titular na Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). Ele é filho do vereador Didi Mangueira (PDT).