Tese do relator prevaleceu no colegiado do TRE-PR

Na primeira sessão de julgamento do senador Sergio Moro, o relator do caso no TRE-PR, desembargador Luciano Carrasco Falavinha, votou contra a cassação do ex-juiz, com críticas ao "julgamento midiático".

O posicionamento foi acompanhado pela desembargadora Cláudia Cristina Cristofani e pelo desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz na sessão de segunda-feira, 8.

A avaliação de Falavinha é a de que as alegações dos partidos não restaram evidenciadas e que as despesas de pré-campanha de Moro são "compatíveis".

Na avaliação do magistrado, não há prova robusta sobre a acusação de abuso de poder econômico e não restaram configurados ilícitos. (Agência Estado)