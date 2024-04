Oposição se une contra os Aguiar em Tauá espera apoio de Elmano

Foto: Divulgação/assessoria de Audic Mota AUDIC MOTA é pré-candidato em Tauá

O município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, reeditará confronto que coloca em lados opostos o grupo da atual prefeita, Patrícia Aguiar (PSD), contra os opositores que, se na eleição de 2020 saíram separados, neste ano selaram união contra a atual gestão.

O ex-deputado estadual Audic Mota (MDB) disse ao O POVO que MDB, Republicanos e PP, forças dirigidas por Eunício Oliveira; Chiquinho Feitosa e Idemar Citó; e Zezinho Albuquerque, respectivamente, serão a espinha dorsal de uma frente pensada para o embate contra Patrícia e o marido dela, o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD).

"Essa frente foi basicamente a mesma que se uniu em 2022 e apresentou resultado muito favorável na chapa do governador Elmano. Se juntou em 2016 e elegeu Carlos Windson. Depois essa frente se dividiu em 2020 e perdeu a eleição. Mas, unida, teria ganho com boa margem de votos. Conseguimos unir em frente única MDB, PP, Republicanos", comemora Audic Mota.

Em 2022, a candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ficou em segundo lugar em Tauá, ainda que com Domingos na vice. No município, haverá divisão da base do governo Elmano de Freitas (PT). "O PT local que sempre foi Patrícia deseja ficar com ela, e o PV deseja ficar conosco. Essa é outra batalha para travar", admite Audic.

Mas, ele crê no apoio do governador, que teria se comprometido com quem o apoiou em 2022. "O compromisso do governador independe do PT. Acredito eu mais que o governador, inclusive, tenha o poder de trazer o PT para essa frente ampla do que o contrário. Confio no governador", repetiu.

Audic Mota é um dos pré-candidatos a prefeito, ao lado de outros emedebistas: Dr Edyr (MDB), Fúlvio Gonçalves (MDB).

"Não é verdade que a oposição está unida, pois os principais partidos que disputaram as eleições em 2020 (PSB e PT) estão coligados com o PSD", contesta Domingos Filho.

Ele também afirma que o resultado da eleição estadual não expressa as forças locais. "Tanto que na mesma eleição (2022) a disputa travada entre as lideranças locais demonstra uma diferença marcante de votos entre a deputada Gabriela Aguiar (15.149) e o suplente de deputado Audic Mota (7.204)".