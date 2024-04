Bolsonaro lança Fernandes contra "sistema harmônico" de "família, coronéis e amigos"

Foto: Samuel Setubal ANDRÉ Fernandes, Bolsonaro, Carmelo e Nikolas no Paulo Sarasate

Jair Bolsonaro (PL) comandou ato da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. O ex-presidente disse que André estará na disputa contra o "sistema harmônico" formado por "famílias, coronéis e amigos". O discurso foi proferido nesta quinta-feira, 11, para apoiadores presentes em ato no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres.

"Vamos pensar no futuro e o futuro de Fortaleza está aqui: é o nosso pré-candidato André Fernandes. É um jovem que teve a coragem de se lançar como pré-candidato para mudar também o sistema harmônico que sempre imperou por aqui. Um jogando para outro entre família, entre coronéis, entre amigos, onde o que menos interessava sempre foi o destino do seu povo", disse o ex-presidente.

Fernandes já havia antecipado o tema no discurso. Para o deputado, "Fortaleza precisa de gente com coragem para enfrentar coronéis". Segundo ele, "o povo de Fortaleza não merece o que está acontecendo há 20 anos [na cidade]". "Há 20 anos essa cidade experimenta do mesmo e não tem como falar de inovação se continua nas mãos dos mesmos, se o poder continuar na mão dos mesmos", afirmou o deputado.

"Eu estou aqui para dizer: o que Fortaleza precisa é de alguém com coragem para enfrentar os coronéis e com coragem para mudar. Eu me apresento: o meu nome é André Fernandes e estou com essa coragem", finalizou.

Ao mencionar a trajetória com Bolsonaro, o pré-candidato falou em agradecimento e lealdade. "Jair Bolsonaro formou, forjou o deputado estadual mais votado do Ceará. De lá para cá, continuamos a nossa luta, continuamos a nossa peleja, enfrentando os coronéis aqui do Ceará. E Jair Bolsonaro, mais uma vez, forjou o deputado federal mais votado do Ceará e eu sou eternamente grato por isso. Eu sou soldado mesmo. Para quem reclamar, isso aqui se chama lealdade", disse Fernandes.

Durante o evento, o pré-candidato ficou emocionado com o discurso de teor reliogoso do senador Magno Malta (PL-ES). Além do parlamentar e do ex-chefe do Executivo brasileiro, esteve no ato o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Dos políticos locais, compareceram o presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto (PL), os colegas de bancada Dra. Silvana (PL), que postula pela legenda a Prefeitura de Maracanaú, e Pastor Alcides Fernandes (PL), pai de André. O deputado federal Dr. Jaziel (PL), marido de Silvana, compareceu também. Recém-filiado ao PL, o vereador Julierme Sena e o pré-candidato do PL à Prefeitura de Caucaia, Coronel Aginaldo (PL), foram outras presenças.

Ao discursar, Bolsonaro disse que o combate ao "sistema harmônico" não se limita ao cenário ceareanse. Ele indicou que essa movimentação iniciou nacionalmente com o mandato na Presidência da República. "Nós chegamos para botar ponto final na harmonia do sistema lá em Brasília. Quis o destino que isso acontecesse, nos elegemos. Graças a Deus, vencemos a morte. Chegamos e colocamos um time de respeito ao nosso lado".

E desafiou: "Eu duvido aqui quem cite o nome de três ministros do atual governo. Não vai citar. Que alguém me cite aqui uma só boa ação desse atual governo, mas vai lembrar que no dia de ontem o governo aprovou a volta do DPVAT".

"Nós já vimos ou podemos ver um time de futebol ser campeão sem torcida, mas, pela primeira vez, estamos vendo um presidente sem povo". Em seguida, ele foi ovacionado pelos presentes e completou. "Mas não vamos aqui revolver o passado, vamos virar essa página, vamos pensar no futuro".