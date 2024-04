Celulares são furtados e público reclama: 'Polícia petista'

Foto: Samuel Setubal EVENTO com Bolsonaro no Ginásio Paulo Sarasate

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se queixaram da insegurança no Ginásio Paulo Sarasate, no lançamento da pré-candidatura do deputado André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. Presentes relataram o furto de pelo menos 17 aparelhos de telefone celular.

Uma das denúncias partiu de uma mulher, que disse aos policiais que o seu celular havia sido furtado. Ela se referiu aos profissionais de segurança como "polícia petista".

"Entraram pessoas, porque aqui ao redor é cheio de favela e tudo. Em menos de 15 minutos, 17 pessoas tiveram seu celular roubado. Quando eu virei para o lado, para avisar para uma senhora tomar cuidado, ela olhou para a bolsa dela e tinha sido roubada", relatou uma participante do evento.

"O que foi feito até agora? Nada. Não apareceu ninguém da equipe do evento. A Polícia pegou as duas mulheres que a gente reconheceu, levou e soltou. Estamos aqui todos, a mercê. Viemos ver o nosso presidente, o nosso mito Bolsonaro e ser roubada. A gente só quer nossos direitos e saber quem vai responder por isso", completou.

Ao notar que a confusão estava ganhando amplitude, policiais militares foram chamados para conter a movimentação no interior do ginásio Paulo Sarasate. Ao final do ato, a Guarda Municipal prendeu um homem suspeito de cometer os furtos no evento. Ele foi levado para o 2º Distrito Policial, delegacia localizada no bairro Meireles. Os guardas mostraram pelo menos dois celulares que estavam com ele.