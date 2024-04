Tarde movimentada no aeroporto de Fortaleza

Foto: Guilherme Gonsalves TÉCNICO do Ceará, Vagner Mancini, abordado por apoiadores que aguardavam Bolsonaro

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, teve minutos de agitação na tarde de quinta-feira, 11. De forma quase simultânea, desembarcaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Cid Gomes (PSB), o ministro da Previdência Social do Governo Lula, Carlos Lupi (PDT), o time do Ceará Sporting Club e o ator de O Auto da Compadecida, Matheus Nachtergaele.

O primeiro a passar pelo portão do desembarque foi Cid Gomes, que chegou no momento em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aguardavam a chegada do político do PL. Ele recebeu vaias e reprovação do público e passou rapidamente.

A delegação do time do Ceará desembarcou em seguida. O atual campeão da Copa do Nordeste retornava de viagem após derrota para o Sport na noite de quarta-feira, 10, em Pernambuco.

O ministro Lupi passou pelo portão de desembarque no momento em que os apoiadores de Bolsonaro entoavam a palavra "mito".

Bolsonaro desembarcou acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e os senadores Marcos Rogério (PL) e Magno Malta (PL).

Com informações de Guilherme Gonsalves