Canindé: prefeita e oposição se acusam de manipulação e fake news

Foto: Reprodução/Redes Sociais/@rozarioximenesoficial Mesmo após o rompimento, a prefeita Rozário Ximenes (Republicanos) escreve mensagens de "admiração" ao vice Ilomar Vasconcelos (PT)

A disputa eleitoral em Canindé, a 121,3 km de Fortaleza, está intensa entre o grupo da atual prefeita Rozário Ximenes (Republicanos) e o bloco de oposição. Ambos se acusam de manipulação no processo e disseminação de desinformação.

A oposição reúne o atual vice-prefeito, Ilomar Vasconcelos (PT), o professor Jardel (PSB), o deputado estadual Almir Bié (PP) e a vereadora Sandra Coelho (PDT). Os dois primeiros são pré-candidatos a prefeito, mas devem se unir em uma única chapa no futuro, um como prefeito e outro como vice.

O rompimento entre esse grupo e Rozário se deu em 15 de março, com a retirada dos cargos ocupados pelo PT na gestão, por Ilomar Vasconcelos. Ao O POVO, o vice-prefeito alega que a prefeita descumpriu acordo de que ele lideraria a sucessão.

Como candidato da base, Rozário lançou Kledeon Paulino (Republicanos), após negociação com Chiquinho Feitosa, presidente estadual da sigla. "Como ela nos excluiu lançando uma chapa sem a participação do PT, e evitando que eu e o secretário, que era indicação do PT, participássemos das reuniões da base, estávamos sendo sufocados", afirmou Ilomar. Segundo ele, apesar do rompimento, a prefeita segue como se nada tivesse acontecido, tentando até filiar Kledeon ao PT.

Em publicação, o pré-candidato do PSB, professor Jardel, também acusou a prefeita. Sem citá-la, ele relata ao presidente estadual da sigla, Eudoro Santana, que "ela disse que ia tomar o PSB". Eudoro responde: "Tomar de quem?"

Nas redes sociais, Rozário segue postando fotos ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT). Mais do que isso, apesar de ele ser opositor explícito, ela escreveu mensagem celebrando o aniversário do vice-prefeito. "Seja sempre este ser humano do bem, e comprometido com as causas que acredita", escreveu. "Ela faz a política da boa vizinhança. Tenta a todo custo de que está tudo bem com o PT e comigo. Foi na rádio dizer que era minha amiga. Ela acha que pode ter uma reconciliação", disse Ilomar.

Nas redes sociais, a base da prefeita acusa a oposição de disseminar desinformação em perfis no Instagram, em relação a um troca-troca de partidos de vereadores e de traição por parte da prefeita. "Uns desocupados, não têm história. Ninguém apaga o que eu fiz por Canindé. Estou trabalhando e eles me perseguindo. Eles não tem o que fazer por Canindé", diz ela nas redes.

O POVO tentou contato com a prefeita Rozário Ximenes, que não respondeu até o fechamento da matéria.