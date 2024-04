Coluna Henrique Araújo estreia segunda-feira

Foto: FCO FONTENELE HENRIQUE ARAÚJO escreve colunas e crônicas

A partir desta segunda-feira, 15, será publicada no O POVO jornal impresso e na plataforma O POVO a coluna de política do jornalista Henrique Araújo. O espaço é voltado a informações e bastidores da política do Ceará.

A coluna será publicada todos os dias no O POVO , com atualizações em diferentes horários. No jornal impresso, haverá publicações segundas, quintas e sextas-feiras.

"A intenção da coluna é não apenas oferecer uma leitura do bastidor político, mas tentar conectar peças com informação e análise, sem abrir mão nem de uma nem de outra. O desafio é combinar as duas coisas. É tarefa difícil, mas animadora", projeta o colunista.

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Além dos assuntos da política, ele também é cronista e escreve no Vida&Arte, no O POVO, às quartas-feiras.

O espaço se soma a outras colunas e articulistas que escrevem sobre Política no O POVO, seja no impresso ou no online, como as colunas Érico Firmo, Guálter George, João Paulo Biage, Elio Gaspari, Vertical, os artigos de Juliana Diniz, Regina Ribeiro, Plínio Bortolotti, a coluna João Marcelo Sena, de assuntos internacionais, a coluna Esplanada, exclusivamente online. E há os articulistas que escrevem sobre a política no Nordeste: Adriano Oliveira, Ananda Marques, Augusto Teixeira Júnior, Cláudio André de Souza, Cleyton Monte, Lorena Monteiro, Pamela Sinthya e Vitor Sandes.