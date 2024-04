Brasil expressa preocupaçãocom ataque, mas oposição cobracondenação ao Irã

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados EMBAIXADOR de Israel: desapontado com o Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou condenar publicamente o ataque do Irã a Israel. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que acompanha "com grave preocupação" o ataque de drones do Irã a Israel.

O governo brasileiro fez apelo "a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção", para "evitar uma escalada" do conflito, mas não criticou a ação iraniana. No mundo, líderes dos principais países ocidentais condenaram o ataque.

"O Governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o Governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã", diz o texto do Itamaraty.

"O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada", diz a nota, recomendando ainda que sejam evitadas viagens "não essenciais" à região.

Nos últimos meses, o governo Lula vem acumulando atritos com o governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O ponto mais elevado dos atritos foi em fevereiro, quando o Estado israelense passou a considerar o petista "persona non grata" no país do oriente médio.

Líderes de alguns dos maiores países ocidentais condenaram a ação militar iraniana. "Nosso compromisso com a segurança de Israel contra ameaças do Irã e seus representantes é inflexível", escreveu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no X, antigo Twitter.

Representantes do Alto Representante da União Europeia, das Nações Unidas (ONU) e de Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Argentina também se posicionaram em condenação.

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, manifestou desapontamento com a posição do governo Lula. "Procurei pela palavra 'condenação', mas não a encontrei. Quando um país ataca o território de outro e não há uma condenação, isso me deixa desapontado. Ainda espero que isso mude", disse, em entrevista à CNN Brasil.

Parlamentares brasileiros reclamaram da posição do governo brasileiro. "E no fundo do poço tinha um alçapão!", ironizou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu uma condenação à ofensiva. "Esperando que o governo brasileiro condene os ataques iranianos a Israel. Infelizmente não é algo fácil pra eles, pois não apoiaram a investigação da ONU contra o Irã por violação dos direitos das mulheres", escreveu.