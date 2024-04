Na ONU, Irã justifica, Israel cobra, EUA e Rússia divergem

Foto: AFPTV / AFP Vídeo registra explosões no céu de Jerusalém durante o ataque do Irã contra Israel

Israel e Irã acusaram um ao outro na ONU, neste domingo, 14, de ser a principal ameaça à paz no Oriente Médio, cada um instando o Conselho de Segurança a impor sanções contra o inimigo declarado.

Embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan instou o Conselho a agir e exigiu que "todas as sanções possíveis sejam impostas ao Irã antes que seja tarde demais".

O Irã justificou o ataque, batizado de "Promessa Honestas". O embaixador iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, argumentou que o país "não teve escolha a não ser exercer seu direito à autodefesa".

Por sua vez, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou sobre uma possível intensificação do conflito no Oriente Médio.

Os Estados Unidos condenaram o ataque do Irã e acusaram o Irã de não cumprir as obrigações com relação ao direito internacional, e defenderam que o colegiado das Nações Unidas não deixasse sem resposta as ações do país.

A Rússia, por sua vez, defendeu o apaziguamento de Israel para que a escalada de conflitos no Oriente Médio comece a diminuir e destacou que Teerã não busca escalada de conflitos.

O embaixador da Rússia na ONU, Vasily Nebenya, disse que as duas partes, Irã e Israel, devem recuar para evitar um banho de sangue. (Com Agência Estado)