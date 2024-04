Roberto Cláudio conduz sucessão no PDT mesmo com visibilidade de Ciro, diz Sarto

Foto: João Filho Tavares PREFEITO Sarto e vice Élcio no show de aniversário de Fortaleza

A menos de seis meses das eleições, o atual prefeito José Sarto (PDT) ainda evita falar como pré-candidato. Em entrevista coletiva antes da festa do aniversário de Fortaleza no último sábado, 13, o gestor disse que só pode ter certeza de que será candidato após as convenções, a partir de julho.

"Após a convenção, se for realmente o candidato escolhido pela convenção, aí efetivamente a gente vai participar do processo de liderança das eleições", respondeu o pedetista.

Questionado se pretendia comemorar os 300 anos da Capital (que completou 298 agora) à frente da administração municipal, Sarto disse que, "se o prazo eleitoral for cumprido e a convenção partidária definir que seja eu o candidato, terei o maior orgulho em representar Fortaleza nesses 300 anos". Em seguida, acrescentou: "Comemorarei de qualquer jeito. Se for candidato, vou comemorar como prefeito".

As declarações do chefe do Executivo foram dadas na parte interna da estrutura montada para os shows das cantoras Preta Gil e Vanessa da Mata, que se apresentaram no aterro da Praia de Iracema no festejo que celebrou o aniversário.

Já sobre os papéis que Ciro Gomes e Roberto Cláudio vêm tendo na pré-campanha pela sua reeleição, o prefeito avaliou que, embora Ciro tenha se destacado mais até agora, RC "é que está liderando o processo como presidente do PDT municipal".

"Ele está conduzindo", repetiu, complementando que, "evidentemente, quem tem um conselheiro em nível internacional e nacional como Ciro é um privilégio para poucos ouvirem e conversarem".

Na sequência, Sarto voltou a destacar que está focado na gestão e menos nas articulações políticas, mas que, "em sendo escolhido o candidato, o plano (de governo para novo mandato) será formatado e submetido à crítica dos partidos da base".