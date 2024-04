Após críticas, Brasil muda tom e condena "qualquer ato de violência"

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o Brasil condena o ataque com drones e mísseis do Irã a Israel, realizado no sábado passado. Após críticas e cobranças políticas internas e externas, o chanceler brasileiro mudou o tom sobre o ataque ao território de Israel, promovido pelos iranianos.

"O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes", disse o ministro, ao ser questionado por jornalistas, no Palácio do Itamaraty.

No dia dos ataques, por volta das 23 horas no horário de Brasília, o ministério divulgou um posicionamento que não condenava o ataque com centenas de drones e mísseis disparados por Teerã.

Vieira demonstrou incômodo ao ser questionado, pelo fato de a pergunta ter sido feita durante a visita oficial da chanceler da Argentina, Diana Mondino.