Corregedor do CNJ afasta juíza substituta de Moro e três desembargadores

Foto: Reprodução/Twitter Gabriela Hardt GABRIELA Hardt, juíza

Às vésperas de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) analisar os achados da inspeção feita no berço da Lava Jato, o ministro Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, afastou das funções, nesta segunda-feira, 15, a juíza Gabriela Hardt — que atuou como substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba — e três magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o juiz Danilo Pereira Júnior e os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e Lenz Loraci Flores De Lima.

A juíza disse que não se manifestaria sobre o assunto. O TRF-4 informou que foi notificado e cumpriria a decisão do corregedor nacional de Justiça. Segundo a Corte, os magistrados não iriam comentar a determinação de Salomão.

No caso de Gabriela, Salomão falou em "atos anômalos" e hipóteses de peculato e prevaricação e apontou "a existência de indícios de cometimento de graves infrações disciplinares", com a suposta violação do Código de Ética da Magistratura Nacional. A avaliação do ministro se refere à conduta da magistrada na "gestão caótica de valores provenientes de acordos de colaboração e de leniência" na Lava Jato.

A suspeita que mais pesa sobre Gabriela, no entendimento de Salomão, é a homologação de acordo cível entre Petrobras e força-tarefa da Lava Jato — a proposta de criação de uma fundação com dinheiro de multa de R$ 2,5 bilhões paga pela petrolífera nos Estados Unidos. O acordo foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Constatou-se conjunto de atos anômalos (quem, em sã consciência, concordaria em destinar bilhões de reais de dinheiro público para uma fundação privada, de maneira sigilosa e sem nenhuma cautela?), sendo que tais ações culminariam na destinação do dinheiro para fins privados, o que só não ocorreu por força de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal", disse o corregedor. Para Salomão, a "ideia de combate à corrupção foi transformada em cashback para interesses privados".

Ainda de acordo com Salomão, "sem o feito estar devidamente instruído, a magistrada homologou o acordo em questão, que destinava grande montante de dinheiro público à criação de uma fundação de direito privado de interesse pessoal dos procuradores da Lava Jato que formularam o pedido". O ministro falou em "estratégia de recirculação de valores" e destacou que a Petrobras foi "constrangida a celebrar o acordo nos EUA para o retorno do montante bilionário para a fundação privada".

A decisão de Salomão foi tomada em reclamação que também atinge Moro. Segundo o ministro, as condutas atribuídas ao hoje senador serão avaliadas diretamente no mérito, uma vez que ele não exerce mais a magistratura. A ordem do corregedor deve ser analisada nesta terça pelo plenário do CNJ.

Sobre os integrantes do TRF-4 pesa a suspeita de "descumprimento reiterado" de decisões do STF, disse Salomão, incluindo "condutas que macularam a imagem do Poder Judiciário, comprometeram a segurança jurídica e a confiança na Justiça, contribuíram para estado de coisas que atua contra a institucionalidade do País e violaram princípios fundantes da República".

O afastamento de Danilo Pereira Júnior, Thompson Flores e Flores De Lima se deu em reclamação ligada a procedimento administrativo disciplinar que declarou a suspeição do juiz Eduardo Appio, que atuou na 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba por breve período.