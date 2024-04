Elmano assina ampliação de subsídio para moradia

Foto: Samuel Setubal ELMANO articulou subsídio com a construção civil

O governador Elmano de Freitas (PT) enviou na noite de segunda-feira, 15, à Assembleia Legislativa mensagem que cria o programa Entrada Moradia Ceará, que irá ampliar em até R$ 20 mil o subsídio concedido a imóveis adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) no Estado.

O benefício valerá para famílias com renda mensal de até R$ 4,4 mil reais. Atualmente, o MCMV já aporta um subsídio de cerca de R$ 55 mil na entrada de imóveis por famílias de baixa renda. O novo programa pretende incluir, além do desconto feito pelo Governo Federal, outro abatimento em R$ 20 mil por meio dos cofres públicos estaduais.

"É uma mensagem histórica, muito importante para o nosso povo. Especialmente às famílias que pagam aluguel, que tem uma renda de até R$ 4,4 mil reais e, com muito esforço, pagam o aluguel e não conseguem comprar sua casa própria, ou porque não têm direito ou condição de pagar uma entrada", afirma o governador.

"Há um programa do Minha Casa Minha Vida em que o Governo Federal entra com um subsídio de mais de R$ 55 mil, e nós vamos aportar mais R$ 20 mil para cada apartamento. Ou seja, se a pessoa pode pagar uma prestação da sua casa, mas não tem condições de pagar uma entrada, o Estado do Ceará vai pagar essa entrada", diz ainda.

Segundo o governador, o projeto foi articulado junto a empresários da construção civil, incluindo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon). "Quero agradecer a todo o Sinduscon, que nos ajudou e construímos juntos, para que a gente possa lançar um grande programa habitacional para famílias que hoje pagam aluguel", diz.