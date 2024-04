Esforço diplomático para evitar guerra em larga escala

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o país coordena esforço diplomático para evitar que as tensões entre Irã e Israel se transformem em um conflito maior no Oriente Médio.

"Não buscamos uma escalada, mas continuaremos apoiando a defesa de Israel e protegendo o nosso pessoal na região", afirmou, em declarações no âmbito de uma reunião com o vice-primeiro-ministro do Iraque, Muhammad Ali Tamim, em Washington D.C.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, guarda silêncio após o ataque do Irã, e está sob pressão de seus aliados para calibrar uma resposta frente ao risco de uma escalada no Oriente Médio.

Netanyahu mantém o suspense após a chuva de drones e mísseis lançada por Israel na noite do último sábado e a resposta foi convocar seu gabinete de guerra e contactar seu principal aliado, os Estados Unidos.

O primeiro-ministro israelense fez breve declaração no X após o ataque, celebrando o sucesso do seu escudo contra mísseis e foguetes. Na noite de sábado, o ministro da Segurança Interna, Itamar Ben Gvir, político de extrema direita do partido Poder Judaico, pediu uma ação "esmagadora".

O líder opositor Yair Lapid questionou os membros do gabinete, formado por uma coalizão de extrema direita, aos quais se somaram políticos de centro após o início do conflito contra o Hamas em Gaza. "Pedir aos ministros deste governo que adotem um comportamento responsável é uma missão impossível, mas, pelo menos, eles têm que parar de brandir ameaças ao Irã na mídia", publicou no X.

Israel, que corria o risco de ficar isolado devido às críticas ao conflito com o Hamas, elogiou a cooperação de Estados Unidos, Reino Unido e França, com o apoio de países da região, para interceptar o ataque do Irã, sem a qual seu sistema de defesa, incluindo o escudo Domo de Ferro, poderia ter ficado sobrecarregado devido aos mísseis e drones iranianos.

Essa resposta é de grande valor para o país, depois que o secretário de Estado Antony Blinken alertou, no mês passado, para o risco de as ações na Faixa de Gaza "isolarem ainda mais Israel".

Para não incomodar os aliados, Israel poderia adiar uma possível represália. "Ao mesmo tempo, você não pode ser atacado por mais de 300 mísseis no Oriente Médio e não fazer nada", disse ex-analista do Ministério das Relações Exteriores de Israel e vice-diretor da revista especializada Fathom, Calev Ben-Dor. "Acredito que Israel irá devolver o golpe em algum momento, provavelmente de forma mais encoberta do que pública, no momento e local que escolher."