Sarto diz que governo Elmano trata Prefeitura como "rival"

Foto: Samuel Setubal PREFEITO José Sarto foi entrevistado na rádio O POVO CBN

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) classificou como "triplex" a eventual eleição do PT para a Prefeitura de Fortaleza, que se somaria aos governos petistas no Ceará e no plano federal. Para ele, é equivocada a lógica segundo a qual Fortaleza estaria três — ou quatro, a contar com Camilo Santana no Ministério da Educação — vezes mais fortalecida com o controle da Presidência, do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza nas mãos de um único partido e grupo político.

"Essa lógica não tem sido razoável para Fortaleza. Veja que um dos períodos mais prósperos foi quando Juraci estava no governo (municipal) e o Tasso estava do outro lado. Esse triplex não é bom para ninguém, nem para os próprios donos dele", disse Sarto ao O POVO, conforme quem o "poder absoluto" de um partido faz com que se perca a sensibilidade para as questões que afetam o cotidiano das pessoas.

Antes, Sarto concedeu entrevista à rádio O POVO CBN, na qual afirmou que Fortaleza não pode ser "uma subsecretaria" do Estado. Na sequência, a repórteres do O POVO, o prefeito afirmou que Fortaleza está sendo tratada como "rival" do governador Elmano de Freitas (PT).

Ele reclamou também de falta de apoio pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O município de Fortaleza está sendo tratado não como a capital do Estado do Ceará, mas como um rival. Pela primeira vez em Fortaleza nós temos remédio em casa, passe livre estudantil, mas temos pela primeira vez em Fortaleza a Prefeitura sem nenhuma pactuação institucional com o Estado e União".

Salientou que a analogia do triplex não se tratava de trocadilho com o motivo da prisão do presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT), em 2018, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso de um apartamento de três andares no Guarujá, litoral de São Paulo.

"Fortaleza elegeu Maria Luiza pós-redemocratização. Como contraponto, elegeu a Luizianne Lins, quando o próprio partido dela era contra, estavam apoiando Inácio Arruda. Eu compreendo que essa hegemonia, esse poder absoluto, não é bom para ninguém", adicionou Sarto. Questionado sobre como está a relação institucional entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará, foi sucinto na resposta: "Não está".

Sobre o grupo de trabalho criado entre Estado e Município, ele resumiu: "Teve uma reunião e parou".

Ao relembrar os apoios que antecessores tiveram para governar, ele afirma sobre a própria situação: "O prefeito José Sarto está com o povo e Deus".