Deputado discursa em inglês porque "Elon Musk está olhando"

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Deputado federal bolsonarista Gustavo Gayer

O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) participou do ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 21, e fez parte do discurso em inglês porque "o Elon Musk está olhando".

O empresário sul-africano lançou uma campanha de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Vou mandar um último recado, desta vez para o mundo todo escutar. Vou falar em inglês porque com certeza o Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui agora", disse, antes de trocar o idioma. Gayer se notabilizou como professor de Inglês antes de ser eleito deputado em 2022.

Além dele, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) também citou o empresário Elon Musk. "Quero deixar um agradecimento a um homem estrangeiro, Elon Musk, pelo que ele está fazendo. Sei que isso aqui vai rodar o mundo".