Evandro usará como marca o "L", "de Leitão"

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão foi escolhido candidato do PT a prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão discursou e deu entrevista após ser escolhido, e citou Luizianne Lins. "A deputada Luizianne é extremamente importante pela liderança que ela tem, pelo que ela representa para Fortaleza e para o Estado do Ceará e para a política do nosso País. Então, eu irei atrás dela", iniciou. "Ela é fundamental em todo esse processo", acrescentou.

O pré-candidato informou que usará, a exemplo do presidente Lula (PT), o "L de Leitão" como marca.

Disse que buscará também os aliados. "Não se faz gestão se não for com grupo, além do projeto, com o grupo de pessoas, com o grupo de partidos. E esses todos partidos aliados vamos buscar conversar, dialogar, para nós construirmos juntos uma cidade que teremos o orgulho de morar aqui, que os fortalezenses teremos orgulho". (Com informações de Júlia Duarte)