Ex-ministro diz que direita participa do governo Lula

O ex-deputado federal e ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu (PT), afirmou nesta terça-feira, 30, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de esquerda, mas faz uma coalisão parlamentar em que parte da direita participa.

"Esses dias eu falei que nós éramos um governo de centro-direita, mas a verdade é que nós somos um governo de esquerda apoiado pela centro-esquerda, mas com uma coalizão parlamentar em que parte da direita participa. Que é o Republicanos e o PP. E nós fizemos grandes avanços", disse em Fortaleza, onde se reuniu com líderes petistas e militantes na sede do partido.

Zé Dirceu destacou que governar nas condições em que o presidente Lula está governando é "quase impossível", e que a Câmara dos Deputados não representa o País. Ele destacou, porém, que foi feita uma frente ampla.

Ele também apontou que, para consolidar a democracia, é necessário fazer um bom governo. Para isso, avalia o petista, é necessário saber que existem aliados no campo da centro-direita na causa, bem como aliados na classe empresarial, em razão de interesses econômicos.

"Para consolidar a democracia, nós temos que governar bem. E nós temos que saber que há aliados no campo da centro-direita em defesa da democracia. E há aliados por interesses econômicos no empresariado", disse.

"Nós temos um grande desafio. O nosso partido hoje ele não é nem 10% do tamanho que ele tem na sociedade. Porque nós passamos sete anos sob tentação. Precisamos de outra face, outro tipo de partido. Nós precisamos renovar o partido", afirmou.