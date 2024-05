Zé Dirceu diz ter certeza do apoio de Luizianne a Evandro

O ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Dirceu, elogiou a deputada federal Luizianne Lins (PT) e disse estar convicto de que ela apoiará Evandro Leitão (PT). O presidente da Assembleia Legislativa foi escolhido pela maioria dos delegados do partido para concorrer a prefeito de Fortaleza. Em minoria, Luizianne se retirou da disputa no último momento e os apoiadores dela se abstiveram.

"Eu sou suspeito pra falar da Luizianne porque eu sou apaixonado por ela (...). Um partido político é isso, tem maiorias e minorias. Tem momentos que você ganha e tem momentos que você perde. Ela legitimamente se apresentou como candidata a prefeita, porque ela tem experiência, competência, capacidade, liderança, mas a maioria do PT optou pela candidatura do Evandro Leitão, que nós vamos eleger. Acho que nós temos condições de eleger. Tenho certeza que ela o fará também", afirmou. Dirceu participou de café da manhã na sede do partido em Fortaleza.

Na ocasião, ele também afirmou que entrou em contato com a Luizianne, que está no exterior, e irá se encontra com ela.

"Eu falei com ela antes de vir, ela tava numa delegação parlamentar na Turquia. Mas eu voltando, vou para Brasília no dia 4 e vou encontrá-la. No que depender de mim, tenho certeza de que ela terá sempre o meu apoio", disse.

Questionado se Luizianne irá apoiar Evandro, José Dirceu disse ter certeza. Ele apontou que não existe eleição ganha, e a primeira condição para se conquistar à Prefeitura de Fortaleza é o PT, bem como os aliados estarem unidos.

"Com certeza (Luizianne irá apoiar Evandro). Porque se nós queremos ganhar a Prefeitura, a primeira condição é o PT e os aliados estarem totalmente unidos. Eleição não é fácil. Isso de eleição ganha não existe, apesar de nós termos força, mas nós sabemos que as capitais são cidades muito complexas", explicou.

Luizianne ainda não se manifestou após o presidente da Assembleia do Ceará, o deputado estadual Evandro Leitão, ter sido escolhido candidato do PT. A ex-prefeita chegou a declarar que não garantia apoio caso ela fosse preterida.

Depois de ser definido como o nome do PT, Evandro afirmou que irá procurar a deputada, mas esperaria o momento certo e "respeitar o tempo das pessoas". (Guilherme Gonsalves)